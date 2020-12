22 diciembre, 2020 | Publicado a las 23:29

Cretton se indignó y defendió a Pamela Díaz tras machista crítica de usuaria: Fuera de mi Instagram

Muy molesto se mostró Jean-Philippe Cretton este martes, luego que una seguidora de Instagram criticara a su actual pareja, la animadora Pamela Díaz.

La situación se generó mientras el periodista estaba en una transmisión en vivo en la red social, una práctica que hace constantemente para compartir con sus seguidores, donde responde diversas preguntas de su público.

Fue en ese momento cuando Cretton leyó un comentario que decía: “Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la ‘chula"”, lo que provocó el enojo del animador.

“Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas y tú hablas del pasado de ella ¿y sabes cuál es mi pasado? ¿qué sabes tú como yo me he portado antes?”, expresó molesto Jean-Philippe dando el usuario de quien le envió el comentario.

A su vez, este enfatizó que “es un comentario machista, clasista, absolutamente fuera de lugar. Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí”, cerró el animador para seguir conversando con el resto de los usuarios que participaban de la transmisión en vivo.

Tras la férrea defensa a su pareja, otras personas que lo siguen en Instagram destacaron que este se haya dado el tiempo para responder a la crítica de la usuaria, asegurando que fue un gran gesto “no dejarlo pasar”.

Cabe recordar que Cretton y Díaz confirmaron su relación el 1 de noviembre, justo antes de emprender sus primeras vacaciones juntos a Cancún, aunque el rumor de una relación entre ambas figuras televisivas ya estaba instalada hace un tiempo.

Puedes revisar el momento a continuación: