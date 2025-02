El actor Kevin Spacey, respondió a su compañero de reparto en L.A. Confidential (1997), Guy Pearce, quien se refirió al comportamiento de Spacey en el rodaje de la película, asegurando que lo hizo sentir incómodo y acosado.

“Probablemente fui una víctima hasta cierto punto; ciertamente no fui una víctima en el grado en que otras personas lo han sido con depredadores sexuales”, dijo al medio especializado en el mundo del espectáculo The Hollywood Reporter.

Spacey, ganador al Óscar como Mejor Actor por Belleza Americana, fue absuelto en 2023 por cargos de delitos sexuales presuntamente cometidos supuestamente contra cuatro hombres, sin embargo, ahora suma nuevas acusaciones.

Tras los dichos de Guy Pierce, Kevin Spacey subió un video a su cuenta de “X” (Twitter), donde respondió y le envió un directo mensaje el intérprete de Memento.

“Madura. Por cierto, ¿también le dijiste a la prensa que un año después de que filmamos L.A. Confidential volaste a Savannah, Georgia, mientras yo estaba filmando Midnight in the Garden of Good and Evil, solo para pasar tiempo conmigo? ¿Le dijiste eso a la prensa también? ¿O eso no encaja con la narrativa de ‘víctima’ que estás promoviendo?”, indicó en el video, consigna el también medio especializado Deadline.

“Lamento no haber entendido el mensaje de que no te gusta pasar tiempo conmigo”, enfatizó Spacey, quien agregó “Aquí estás ahora en una misión, unos 28 años después de que yo haya pasado por el infierno y regresado, ¿para qué? ¿Justo a tiempo para detener al villano, eh? ¿Eso es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tardaste tanto?”.

Grow up, Guy Pearce. You are not a victim. pic.twitter.com/33paGTj4Aq — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 18, 2025

Finalmente, recalcó que “Estoy aquí para tener una conversación en cualquier momento, en cualquier lugar. Incluso podemos hacerlo en vivo aquí en X si quieres. No tengo nada que ocultar”.

Previamente Guy Pearce ya se había referido a Space y lo trató de un “tipo toquetón”, sin embargo, no dijo mucho más sobre el asunto.

“Abordé y manejé la situación cuando ocurrió, por eso lamento haberlo hecho público ahora,” dijo Pearce, según recoge el medio.

En la conversación con The Hollywood Report, recalcó en que sólo se sintió seguro cuando el actor Simon Baker, también partícipe de la película L.A. Confidential, estaba en el set, ya que lo dejaban de lado “como a un trapo viejo y Kevin se centraba en Simon, ya que era diez veces más guapo que yo”.