Hace tres meses el músico nacional, Miguel ‘Negro’ Piñera, recibió el diagnóstico de leucemia mieloide que lo afecta, esto luego de sentir un extraño malestar durante un show.

Ahora, el artista conversó con revista Sábado, donde reveló cómo se tomó su familia la noticia y qué espera que ocurra con su tratamiento, y además afirmó que quiere irse “con la boina y las botas puestas”, en referencia a que no quiere que su vida termina en una camilla.

“Imagínate, te dicen que te quedan seis meses… Pero yo siempre he sido optimista. Nunca me he echado a morir. ¿Cómo? Si todavía tengo energía, todavía tengo cosas que hacer, todavía tengo ganas de cantar”, admitió.

El hermano del fallecido exmandatario, Sebastián Piñera, también habló por primera vez de cuál fue la reacción de su familia ante su diagnóstico, sobre lo que reveló que intentó ocultárselo.

“Lo pasaron mal. Y yo no quería eso. Por eso prefería mantenerlo en silencio, hasta que se filtró“, reconoció. “Pero lo bueno es que me ven con la actitud arriba. Me siento bien, me he sentido fuerte. Bueno, después de cada sesión de quimio quedo medio golpeado, pero sigo de pie, sigo cantando”, relató.

‘Negro’ Piñera y la hipotética reacción de su hermano Sebastián

En la entrevista, el músico también se refirió a la muerte de su hermano, quien este 6 de febrero cumple un año de fallecido.

El ‘Negro’ quien en varias ocasiones ha admitido que aún no ha podido superar la pérdida de Sebastián: “Fue el golpe más duro de mi vida”, aseguró de entrada.

“Fue más que un hermano para mí, fue como un padre. Nosotros dos éramos los más cercanos de los seis hermanos. Hicimos tantas cosas juntos, viajamos, trabajamos, nos reímos. Y de repente, se fue. Todavía no lo supero. Va a pasar un año y para mí fue la semana pasada“, explicó a la mencionada revista.

Con ello, el artista se puso en la situación hipotética de cómo el exmandatario se habría tomado su diagnóstico, ante lo que reveló: “Uf… Se habría preocupado mucho. Él siempre estaba pendiente de mí“.

“Habría estado encima, llamándome a cada rato, asegurándose de que estuviera bien. Pero bueno, aquí estamos, enfrentando esto con fuerza. Como él decía, ‘arriba los corazones"”, añadió.

“Me voy con la boina y las botas puestas”

Cuando el ‘Negro’ recibió el diagnóstico de su leucemia aguda, los médicos le advirtieron “te quedan 6 meses”, le habría dicho su doctora, según reveló en una entrevista con Primer Plano.

De ello ya han transcurrido tres meses, por lo que el escenario de un pronto desenlace no inesperado para el músico, según ha dicho, quien incluso fue internado de urgencia a comienzos de este mes.

Por esto, el artista reveló cómo le gustaría ser recordado: “Como alguien que llevó alegría, me doy por pagado. Yo no fui presidente, no cambié el mundo, pero puse mi granito de arena para que la gente pasara buenos momentos”.

“Aunque si tuviera que irme ahora, me voy feliz y agradecido de la vida, de mi país, de mi familia, de mi doctor y de todos mis amigos, porque me puedo morir tranquilo, con la boina puesta y con las botas también“, concluyó.

La eutanasia

Además de la conversación con la mencionada revista, Miguel Piñera también participará en Podemos Hablar de CHV, donde abordó qué sigue para él en el tratamiento.

De esta manera, en un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile, reveló que está evaluando someterse a un trasplante de médula, aunque reconoció que existe “un gran riesgo” en el procedimiento, por lo que sería su última opción.

“No quiero que mi familia lo pase mal por mí… Si me va a pasar algo que me pase rapidito, no quiero estar tirado en una pieza de un hospital o una clínica… entubado, jamás”, confesó.

Respecto a lo mismo, ‘Negro’ Piñera reconoció que desea que exista la eutanasia en Chile, a propósito de su propio diagnóstico de Leucemia.