Miguel, alias “Negro” Piñera, regresó a los escenarios la noche del sábado, tras ser dado de alta a inicios de esta semana. El músico había sido internado a raíz de complicaciones por su reciente diagnóstico de leucemia.

“Por fin me dieron de alta, feliz y contento. Me iré a la playa a descansar. Abrazos y gracias. No saben cómo me levantan el ánimo con sus comentarios, los leo todos”, dijo el martes en una publicación de Instagram.

Ahora, el artista se presentó este fin de semana en el local de sushi de Yuhui Lee, ganador del programa de cocina El Discípulo del Chef.

Fue el mismo dueño del local quien compartió imágenes de Piñera en el escenario. “Muchas gracias por venir, estoy feliz de estar aquí esta noche con ustedes“, le dijo al público.

Asimismo, esta semana el cantante confirmó que participará de la Fiesta de la Cerveza, en Limache, Región de Valparaíso, por lo que continuará en los escenarios, con permiso de su doctor, según indicó.

Cabe recordar que, en diciembre pasado, Miguel Piñera reveló que fue diagnosticado con leucemia aguda, y que según el pronóstico médico, le quedarían solo unos meses de vida.

“Me dieron 6 meses de vida, no saben nada que soy guerrero y luchador y voy a ganar esta pelea contra este cáncer maldito, con la ayuda de todos ustedes arriba los corazones, mil gracias por tanto cariño”, dijo entonces.