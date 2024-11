Una DANA azotó Valencia, España, dejando más de 200 muertos y graves daños. El hijo de Leonardo Farkas, Daniel, residente en la zona, mostró en redes sociales los devastadores efectos del fenómeno meteorológico y pidió ayuda. Relató pueblos destrozados, múltiples desaparecidos y llamó a la solidaridad. Las operaciones de rescate continúan en medio de la tragedia, por lo que hizo un llamado a contribuir a la causa a través de un Go Fund Me.

Hace casi una semana el fenómeno meteorológico conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se hizo presente en Valencia, España, dejando estragos mortales.

Hasta el momento se cuentan más de 200 muertos, cuya cifra podría ascender con el paso de los días, pues las operaciones de rescate recién comienzan.

Quien vivió el paso de las inundaciones en carne propia fue el hijo de Leonardo Farkas, Daniel, quien reside en la zona hace algunos años.

El joven mostró en sus redes sociales los impactantes registros que ha dejado el fenómeno meteorológico, además de hacer un llamado a ayudar a los afectados.

Junto a una fotografía que lo muestra sacando barro de las calles y transportando donaciones, el hijo del filántropo chileno compartió una potente reflexión.

“Como un extranjero en tierras lejanas, este pueblo y su gente me han acogido como familia cuando he vivido tan lejos de la mía, me han contagiado con sus valores de disfrutar la vida acompañado y me han lleno el corazón con su cariño, amor, … y paella”, comenzó escribiendo.

“Espero que este ‘post’ puede informarle al que no sepa del horror que se está viviendo acá desde hace unos días, cuando llegó la DANA”, agregó para luego mencionar: “Ya se ha ido la mayoría de la tormenta, ahora toca reconstruir“.

El hijo de Leonardo Farkas también relató lo qué ha atestiguado del desastre que afecta a España: “Los pueblos al sur y alrededor de la ciudad han sido destrozados… demasiada gente muerta, ni sé cuantos desaparecidos, pero serán miles”.

A lo que sumó: “Personalmente, estoy bien gracias a Dios, pero hay muchos que conozco que no han tenido esa fortuna y lo han perdido todo… y demasiados más que aún están viviendo esa película de horror”. Tras ello, el joven hizo un llamado a aportar a la causa por medio de un Go Found Me.