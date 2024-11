El modelo chileno Jorge Aldoney sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales, a tan solo treinta minutos de partir hacia Vietnam para competir en Mister Mundo 2024, que se retiraba de la competencia dejando entrever problemas de salud mental, admitiendo no estar al 100%. En videos explicó su decisión de no participar, argumentando que no se sentía en condiciones para representar a Chile fuera de sus fronteras. Agradeció a sus seguidores y pidió comprensión, evitando que se malinterpretara su decisión como un acto de debilidad.

Solo treinta minutos antes de subir al avión con destino a Vietnam, Jorge Aldoney reveló que se bajaba de la competencia por el certamen de belleza, Mister Mundo 2024.

Fue por medio de videos cargados a su sección de Instagram Stories que el ex Gran Hermano anunció a sus seguidores que no se sentía en condiciones para competir.

“Lo he pensado mucho y he tomado la decisión, a último momento (…) No me encuentro en buenas condiciones. No estoy al 100%“, admitió.

A lo que agregó: “Si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer, pero siento que llamarme ‘Chile’ afuera merece mucho más y yo en estos momentos siento que no puedo hacerlo“.

Sobre su decisión de no participar en el Mister Mundo 2024, el modelo deslizó que se atribuiría a razones vinculadas con su salud mental, pues confesó “no tener ganas” de enfrentarse al proceso.

Sobre lo mismo dijo: “No quiero que se preste para que se piense que es como victimización, o que estoy ‘arrugando’. La verdad es que tomé la decisión que siento, que es más sana para mí“.

Al respecto, Jorge Aldoney agradeció a sus fanáticos y a quienes lo apoyaron en su preparación para el certamen de belleza, además de pedirles perdón y comprensión.

Hace solo unos días el modelo había compartido una reflexión en la mencionada red social, donde aludió a su participación en el evento, ante el que señaló: “Pensé varias veces en no ir. Siento que nadie pensó en eso, en que había que cuidarme, pero no importa, tengo harto pecho para ponerle a las balas y lo saco adelante, me da igual”, aseguró en ese momento.