A través de sus redes sociales, la modelo, María José López, entregó un conmovedor mensaje luego del fallecimiento de su abuela.

Fue por el mismo medio, que la empresaria confirmó, hace solo unos días y con un breve mensaje, la muerte de su “Nonnita”.

“Me pidieron subirlo (Esto va solo para quienes conocían a mi nonnita.) La misa será a las 12:30 en la iglesia del Carmen y luego partimos al cementerio“, cerró el mensaje sin mayores detalles.

En el marco de la lamentable situación para la modelo y su familia, y ya pasado algunos días, López dedicó unas reflexivas palabras en sus redes sociales.

Mensaje de María José López a su fallecida abuela

“Siempre me pregunté cómo la gente después de vivir algo tan desgarrador subía fotos o escribía textos… ¿Para qué?“, inicia su texto.

“Y ahora lo entiendo así como cuando estás feliz y quieres compartirlo a los 4 vientos también pasa cuando estás destrozado, de alguna manera queremos que siga presente, llegar a ella…”, continuó.

¿Quién me llamará todos los días para saber cómo estoy? ¿Quién se preocupará si viajo? ¿A quién llamaré para pedirle una receta de comida cuando podría buscarla en Google pero prefiero que me expliques todo tú … ¿Cómo se sigue sin ti?, expresó.

Luego de una sentidas palabras de recuerdos, la modelo manifestó su agradecimiento por el ejemplo y enseñanzas de su abuela.

“No podría terminar de agradecerte, mis más bellos recuerdos son todos contigo, los veranos que me pasaba los meses siempre pegada a ti cocinando, tejiendo, etc…”, complementa.

“Me quedo con que lo último que te dije antes que te durmieran con la sedación fue: yo me cuidaré sola porque tú me enseñaste a ser fuerte. Me sonreíste y asentiste. Nuestra última conversación. Esto es lo más desgarrador que he sentido en mi vida pero de allá mírame porque lo lograré por ti“, concluyó su mensaje.

La publicación alcanzó gran cantidad de comentarios de seguidores que recordaron a sus seres queridos fallecidos, y sus experiencias junto a ellos. Y también aquellos que apoyaron a la modelo en el difícil momento que atraviesa.