Tras su paso por “Gran Hermano“, Yuyuniz Navas asistió como invitada al programa “Que te lo digo“, donde conversó con los panelistas Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval.

Con el paso de los minutos, el diálogo se tornó tenso una vez que Rojas comenzó a cuestionar la decisión de Navas de haber ingresado al reality junto a su hija, Antonia Casanova, espacio televisivo donde madre e hija sostuvieron una fuerte discusión con Michelle Carvalho.

Yuyuniz Navas y su tenso cruce con Sergio Rojas

Según Yuyuniz, la idea de entrar juntas fue una propuesta del programa, con la intención de agregar algo “extraordinario, diferente e innovador” al mismo, pues normalmente, no ingresan personas con lazos familiares al show.

“Igual era riesgoso”, le comentó Rojas a la hija de Eli de Caso. “Siempre es riesgoso cualquier trabajo”, le contestó Navas, pero Sergio no daba su brazo a torcer respecto a su opinión. “Yo creo que en esta pasada, la exposición era muy grande”, sostuvo el periodista.

“Yo quise entrar a vivir esa experiencia porque son las cosas que me gustan a mí, pero siento también que la audiencia está muy influenciada en este caso por Michelle (…) si yo no hubiera tenido que defender a mi familia, a mi hija, a mí y a mi mamá, la Michelle no me hubiera encontrado“, justificó Yuyuniz.

Sin embargo, Rojas no cambió de parecer, argumentando que ella, por tener una posición de “superioridad espiritual”, no debería haberse mostrado como lo hizo.

“No porque yo haga yoga voy a estar en un pedestal. Por favor, sáquenme del pedestal y de todos los lugares donde me han puesto. Yo soy un ser humano, y si atacan a mi hija, yo voy a poner mis límites y me voy a defender”, dijo Navas al respecto.

La ahora exchica reality continuó: “Sergio, en cualquier parte tú tienes algo que perder, en cualquier trabajo. Siempre vas a tomar algo y vas a perder algo. Siempre son las dos cosas. Siempre está el lado luminoso y siempre está la sombra (…) te digo, y te lo vuelvo a decir y me pongo así, brava. Si me tocan a mi hija, van a encontrar a una leona“.

En tal momento, Rojas le dijo: “Entonces no entres con tu hija a un reality”. Yuyuniz le contestó de inmediato: “Entonces no me vengas a decir tú lo que yo tengo que hacer”. Ahí, el ambiente se tornó aún más tenso en el estudio.

El panelista le comentó a Navas que había entrado al reality con su talón de Aquiles (su hija, Antonia). “Pero es que tú no eres quién para darme ningún consejo ni nada. Por eso, por favor, respétame. Mis decisiones y mis elecciones”, le respondió la hija de Eli de Caso.