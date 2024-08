Angélica Sepúlveda sorprendió al ingresar a "Gran Hermano" este domingo, generando diversas reacciones en la casa-estudio, incluyendo un alegre recibimiento de Linda Marcovich y un tenso saludo con Alexandra Méndez, también conocida como "Chama". Ambas concursantes compartieron en "Tierra Brava" previamente, donde no tuvieron una buena relación. Tras la llegada de Sepúlveda, Chama comentó que la nueva integrante podría estar incomoda con ella por su participación en otro reality, a lo que Sepúlveda respondió recordando un momento en el que no había recibido apoyo de Méndez.

La noche de este domingo, Angélica Sepúlveda hizo ingreso a “Gran Hermano“, sorprendiendo así a los jugadores del programa, quienes no esperaban su arribo a la casa-estudio.

La llegada de la “Fierecilla de Yungay” provocó diversas reacciones en el encierro, destacando el alegre recibimiento de Linda Marcovich, y el tenso saludo que sostuvo después con Alexandra Méndez, más conocida como “Chama”.

Y es que Angélica compartió con Méndez en “Tierra Brava“, donde no se llevaron tan bien.

Una vez que Chama notó desde el comedor que era Sepúlveda quien llegaba al show, le dijo a Manuel, Michelle y Camila Andrade: “Ella hace sus estrategias”.

Tras ello, el grupo se levantó de la mesa y fue a darle la bienvenida a su nueva compañera.

“Bienvenida, Angélica (…) te fuiste mal la última vez que te vi, pero bienvenida”, le dijo Méndez a Sepúlveda mientras le daba un beso en la mejilla. En tal momento, se oyó a Carvalho comentar “¿Ustedes querían peleas bélicas? Toma”.

Una vez que la “Fierecilla de Yungay” entró a la casa y conoció al resto de sus compañeros, le dio un mensaje a Antonia Casanova. Además de abrazarla con cariño, le dijo que se alegrara en el encierro.

Más adelante, una vez que todos los competidores estuvieron en contacto desde el living con Diana Bolocco, Chama opinó sobre el ingreso de Angélica: “Viene un poco como que incómoda por el otro reality”.

“La saludé y le dije ‘bienvenida’ y me contestó medio raro, no sé, no entendí mucho, pero siento que (con) su molestia del otro reality, yo no tengo nada que ver“, dijo la venezolana.

Sepúlveda respondió recordando una situación puntual de “Tierra Brava“, donde expresó no haber sentido apoyo de Méndez cuando lo había necesitado (y de parte de otros compañeros también).

