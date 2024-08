Fue en una pasada entrevista donde Laura de la Fuente confirmó estar en una relación con una misteriosa joven, con quien se había fotografiado semanas atrás.

En conversación con Página 7, la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente se sinceró al respecto, asegurando que sus padres siempre la han apoyado.

“Estoy muy contenta, sí, estoy en pareja, feliz”, expuso en la oportunidad.

“Yo entiendo, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida, y si a alguien le gusta o no, será”, agregó.

“Además, mis papás siempre me han apoyado y ofrecido su amor incondicional, y eso siempre lo voy a agradecer”, concluyó.

Pareja de Laura de la Fuente

Hay que señalar que Laura de la Fuente tuvo un extenso proceso de recuperación, luego de ser herida de bala en su pierna durante una encerrona sufrida con su padre en La Barnechea, en marzo de 2022.

“Yo siempre he agradecido mucho el cariño de las personas. Por ejemplo, en mi recuperación, recibí mensajes demasiado lindos. Me sentía demasiado acompañada, no solo por mis amigos y familia”, indicó en la misma entrevista.

De hecho, la muchacha testificó en el juicio contra los dos sujetos que perpetraron aquel asalto.

“Miro para atrás, pienso que nos están persiguiendo y ahí yo me miro la pierna. Y cuando me miro la pierna derecha…bueno, veo un hoyo, sangre y me doy cuenta que me había llegado la bala. Entre el dolor y el miedo, me empecé a desmayar”, indicó en la audiencia, en agosto de 2023.