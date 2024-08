La actriz Patricia Rivadeneira será la nueva entrevistada de Martín Cárcamo en el próximo capítulo de “De Tú a Tú“, el cual se estrena la noche de este viernes por Canal 13.

La intérprete nacional, que nació en Santiago y se crió en una casa de campo en Colina, hablará sobre su infancia, y entrará en detalle sobre su padre y la enfermedad con la que batalló: el acoholismo.

Patricia Rivadeneira por el alcoholismo de su padre en el pasado

“Éramos de misa dominical, muy antiguos”, declarará Rivadeneira respecto a su familia en la conversación, de la cual BioBioChile pudo obtener un adelanto.

Sin embargo, todo cambió para la Patricia de 11 años, cuando sus padres terminaron separándose tras varios años de problemas por el alcoholismo de su padre.

“Tuve una niñez no muy alegre, no fue fácil. Mi papá tuvo una vida triste porque fue alcohólico, no logró salir de eso, estaba como prisionero”, revelará el rostro de telenovelas como “Sucupira” y “Aquelarre”.

“Era alguien que vivía una vida muy inconsciente, sin poder tomar muchas decisiones ni tomar las riendas de su vida. Me empezó a dar miedo mi papá porque no tenía control. Y lo más terrible era el abandono“, confesará la actriz.

Rivadeneira recordará que su relación con su progenitor se mantuvo distante durante toda su infancia. “En esa época era como una vergüenza social, yo no le podía decir nada a mi papá, era algo que había que esconder en todas partes”, dirá.

“Mi mamá tuvo que trabajar para mantener la casa sin ninguna preparación para eso, y vivió discriminación. Por ejemplo, las mujeres separadas no podían comulgar y ella era mal vista por su propia mamá, porque el mandato era aguantar todo”, agregará el rostro de producciones nacionales.

La intérprete confesará algo específicamente doloroso en el diálogo con Cárcamo: “Recuerdo haberle dicho alguna vez a mi mamá que prefería que el papá no volviera”.

Patricia, sin embargo, vivió un vuelco en esta situación particular, pues su padre, después de enfermarse, decidió rehabilitarse (ya siendo mayor). “Eso fue algo importante para él, creo que no se daba cuenta de lo grave de su enfermedad. Fue ahí cuando tuve una relación más grande y compinche con mi papá“, indicará.