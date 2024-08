A casi cinco años desde que se diera el estallido social, los actores nacionales, Loreto Aravena y Héctor Morales, rompieron toda relación de amistad luego de una fuerte acusación del ex “Brujas“.

Fue durante las manifestaciones que se dieron en 2019 que el artista participó en un video dirigido por Hernán Caffiero, donde se acusaba a los medios de comunicación de no informar adecuadamente y de manera sesgada.

Según relató en ese entonces Morales, pese a que el video se había hecho público y se había viralizado, el hijo del dueño de Canal 13, donde se desempeñaba como locutor en Play FM, no estaba en conocimiento de sus críticas, sin embargo, “su pareja actriz me pidió el vídeo para “publicarlo”. Al otro día estada fuera”, dijo en referencia a Aravena.

En ese entonces, la actriz lo enfrentó en Twitter, donde hizo la acusación: “¿Qué onda Héctor? ¿De qué estás hablando, que no hablas primero conmigo? Te estoy llamando a tu celular. No entiendo qué pasa ni por qué escribes esto, pero estás mal informado y haces una “funa” sin prueba alguna y sin preguntarme ¡Me carga el cahuín, yo voy de frente!”, le escribió.

Ahora la actriz fue consultada sobre el conflicto, respecto a lo que insistió en señalar que fue “completamente falso”.

“Es completamente falso. Nunca más volvimos a hablar, pero no sé por qué habrá inventado algo así, en su locura”, comenzó explicando a “Que te lo digo”.

“Nunca me contestó el teléfono. No sé cómo alguien puede creer que yo tengo una intención así, porque, por último, me hubiese quedado yo en el puesto de él, sería más creíble su versión, pero no es así”, aseguró.

A ello Loreto Aravena agregó: “Nunca he tenido el poder de nada más que de mi casa, de mandar a mi hija y … no sé… al perro”, cerró en referencia a que no habría intervenido en las decisiones del canal pese a su relación con Max Luksic.