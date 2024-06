Beatriz Alegret estará la noche de este viernes en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar“, donde se referirá en detalle a su pasada relación con el reconocido cantante de la nueva ola, Buddy Richard.

En un adelanto al que BioBioChile pudo tener acceso, la exvedette argentina declaró que Ricardo Toro (verdadero nombre del artista) fue una persona “muy amorosa” con ella en un principio.

Sin embargo, todo cambió cuando Alegret aceptó el formalizar su relación con él a un mes de haberse conocido. Según su relato, la primera agresión apareció el mismo día en que establecieron su relación, en un hotel capitalino.

Beatriz Alegret por su violenta relación con Buddy Richard

“Actúa él, luego nos vamos a la habitación, había una radio, la prendo y está cantando Zalo Reyes. Le digo ‘qué lindo que canta él’. El primer combo que me pegó llegué a parar a un closet. Así muy fuerte“, reveló Beatriz.

“El cambio fue tan terrible que yo debí agarrar mi cartera e irme y no volver nunca más, pero hay inexperiencia, te dice ‘perdóname, no sé que pasó’ y caes“, contó la exartista.

Alegret detalló que los episodios violentos eran muy seguidos pues el cantante “tomaba mucho trago”. Con ello, aseguró que debido a los golpes perdió piezas dentales.

“Viví con terror y miedo muchos años. Si alguien tomaba, yo pensaba ‘Oh, me va a agredir’. La palabra ‘Buddy Richard’ para mí era terror”, agregó.

Respecto a la violencia psicológica que expresó haber vivido, señaló: “Siempre te hacía ver que tú eras una porquería, entonces tú llegabas a creer que eras una basura, que el importante era él“.

Otro episodio, según Beatriz, ocurrió en el extinto restaurante “El Parrón”. Ahí, el cantautor le habría dicho “‘¿Qué dirá la gente al ver al cantante y la vedette?’ Me lo decía siempre pero ese día me molestó y le dije ‘¿Qué dirá la gente, la vedette y el borracho?’ Le molestó tanto que me pega un cachetadón“.

“Como me pegaba fuerte me sangraba la nariz. Me levanté, agarré mi cartera, le digo ‘Voy al baño y vuelvo’. Me escapé, tomé un taxi y me fui a mi departamento”, reveló, detallando que había pasado toda esa noche escondida debajo de su cama a oscuras para hacer parecer que no estaba en su hogar.

En otra ocasión en específico, Beatriz Alegret dijo haber temido por su vida: “Yo tenía un balconcito (en su departamento) y me quiso tirar. Es la primera vez que le pedí ‘Por favor Buddy, no me mates’… Lo agarré, le abrí la cara con las uñas y al otro día me estaba buscando“.

La exbailarina manifestó que todo terminó cuando dejó el país, mientras el intérprete de “Tu cariño se me va” estaba en Australia. Antes de dejar Chile, dijo haber sido contactada por la exesposa del cantante, Rita Góngora, quien le confesó haber pasado por lo mismo con el artista.