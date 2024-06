Ocho años estuvieron juntos el seleccionado nacional Eduardo Vargas y la modelo brasileña, Daniela Collet. Además de los casi cuatro años de matrimonio, la expareja comparte tres hijos.

Sin embargo, de esta relación parecen quedarle pocos recuerdos buenos a la participante de ¿Ganar o servir?, quien en el último episodio del programa se sinceró con Faloon Larraguibel y le contó diversos momentos vividos con su exmarido.

Fue mientras lavaban, la concursante le confesó a la exanimadora de Sabores que si bien Pineda nunca le ha escrito, si visualiza sus publicaciones, a lo que agregó: “Mi ex es lo mismo, o sea, seguramente le escribió a todo el mundo”, dijo Collet en referencia a Vargas.

“Así son infelizmente”, lanzó en referencia a sus exmaridos futbolistas. Pero las confesiones de la brasileña no se detuvieron ahí, pues ante la encrucijada de Faloon de “qué buscan estos hombres”, Daniela arremetió nuevamente.

“Mira los mujerones que somos. Faloon te juro, mi ex agarra a cualquiera, pero cualquiera. No sabes de lo que yo me enteré después de que me separé de él”, relató.

A ello agregó: “Claro que te da un bajón, piensas ¿quién soy yo? ¿Qué mala mujer soy? ¿Soy tan terrible? Aparte a mí me decía que era fea, no sabes lo que me decía“.

“Yo no podía usar bikinis de Brasil porque imagínate, una cosa así. Íbamos a cenar, yo me arreglaba, él estaba listo, me veía y se enojaba. Tenía que estar cambiándome mil veces para sentirse bien al lado mío“, reveló sobre las conductas del futbolista chileno.

Daniela Collet también relató que uno de sus mayores miedos de enfrentarse al divorcio con Eduardo Vargas fue el cómo lo iban a tomar sus hijos, sin embargo, “cuando me separé me empecé a dar cuenta de que los niños hoy son mucho más felices y sanos que si yo estuviera con él”.

Sumado a ello, la brasileña se sinceró y contó que tras su separación decidió dejar atrás todos los malos momentos con el futbolista, con el fin de mantener una buena relación por el bien de sus hijos.