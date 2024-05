Javiera Contador descartó rotundamente la posibilidad de volver a presentarse en el Festival de Viña tras su fallido paso por la edición 2024. La humorista explicó en conversación con Pamela Díaz que las pifias excesivas durante su actuación de este año en la Quinta Vergara fueron impactantes y difíciles de sobrellevar. A ello, la actriz agregó que a pesar de no haber visto su presentación, sabe que no estuvo a la altura de sus capacidades como comediante.

Tras su complejo paso por el Festival de Viña en su edición 2024, Javiera Contador se sinceró en conversación con Pamela Díaz sobre la opción de volver a pisar la Quinta Vergara en alguna nueva ocasión.

La humorista, tajantemente, descartó volver a participar del evento viñamarino e internacional. “Yo no voy a ir nunca más al Festival de Viña. No, jamás, nunca más. No nací en esta vida para pasarlo mal”, dijo en conversación con “La Fiera” en el programa “Sin editar“.

“Yo voy a ir a un lugar donde lo quiero pasar bien, y Viña, aunque me vaya increíble, es un lugar donde yo lo paso mal desde la previa, la presión, la prensa“, continuó la actriz.

Javiera Contador descarta volver a Viña

En el diálogo, la comediante reveló que el momento previo a subirse al escenario ya había sido sumamente complejo, pues la pifias eran excesivas y muy notorias. “Es impactante, es que lo sentía todo mi equipo, lo sentía toda la producción”, señaló al respecto.

Con ello, quien personifica a Kena Larraín en “Casado con hijos” hizo también una especie de mea culpa tras lo que ha podido analizar de la situación, que aún le resulta difícil recordar: “Quizás una persona con más oficio, con más profesionalismo, puede dar vuelta la situación“.

“Da lo mismo la rutina que tuviera, esa situación es imbancable como comediante“, agregó Contador. “Tener humor tiene que ver con la persona que tengo al lado (…), el humor funciona también por feedback, y yo, en esa situación (de nula reciprocidad), no puedo“, explicó.

De todas formas, Javiera dijo entender que se trata de un programa televisado donde se buscan resultados. Confesó, además, que no ha visto su participación, pero que sabe que estuvo mal porque “yo estuve ahí; yo lo viví, y sé que no es lo que yo puedo hacer, pero se dio así, y es penca”.

La standupera debatió también con Pamela respecto a lo mal pagado que es el humor en Viña. “Entre todos los comediantes, no hacemos el sueldo de un artista bueno“, opinó.