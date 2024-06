Un nuevo cara a cara marcó un nuevo capítulo del reality “Ganar o Servir”, de Canal 13. Las nuevas protagonistas de un tenso cruce de palabras fueron Camila Recabarren y Botota Fox.

Como ya pareciera costumbre, la dinámica de la asamblea no estuvo exenta de comentarios entre los participante rivales y los de un mismo equipo.

Durante el cara a cara, llegó el turno de Camila para elegir a su nominado, sin embargo, previo a revelar el nombre de su elegido, dedicó un breve momento para dar unas palabras a su compañera, Botota Fox, con quien mantiene una tensa relación al interior del encierro.

Camila Recabarren contra Botota Fox en ‘Ganar o Servir’

“Antes quiero hacer una mención para Botota”, inició. “La encuentro una persona desleal, falsa que habla de estrategia, que habla de equipo, y a la primera que puede falla“, continuó.

En el momento de sus palabras, Botota demostraba estar atenta a sus dichos, con la notoria intensión de responder al momento de tener oportunidad. “Haga la mención para cualquier otro menos para mi”, indicó.

“No te creo las disculpas que me pediste, porque nunca me has querido hablar en privado”, mencionó Camila. “Me importa bien poco lo que tu me digas”, continuó respondiendo Botota Fox.

“De tu boca sale pura envidia… Tu no eres una persona leal, una persona honesta”, indicó Camila, luego de elegir a su nominado del equipo rival.

Tras el cruce de palabras, la tensión entre ambas continuó, lo cual se reflejó al término del cara a cara, al ser Camila Recabarren la nueva nominada, lo cual molestó completamente al equipo.

Sin embargo, no quedó todo allí, pues luego de la actividad Camila continuó su discusión con Botota. “Sale… chanta”, dijo, quien colapsó respondiendo, “cállate estúpida”, entre lágrimas.