Rafael Cavada participó como invitado en el programa Podemos Hablar, instancia en la que habló sobre su separación con Fiorella Choca.

“Las separaciones siempre son difíciles, siempre”, comenzó señalando el periodista, según consigna Página 7.

“Tanto Fio como yo pensamos que lo más importante de este asunto es que sea poco traumático (…) y que sea lo menos doloroso para ellos”, añadió, refiriéndose a sus hijos.

“Fuimos a Uruguay, por separado, pero nos encontramos para estar con los niños. Creo que todo lo demás es cuento”, sostuvo.

“Uno tiene que saber asumir que cuando uno tiene hijos, hay que hacer todo lo que esté a su alcance para que ellos estén bien, creo que todos los padres quieren eso”, mencionó.

En ese sentido, el periodista explicó cómo han llevado la separación con Fiorella. “Las diferencias que tengamos no pueden llegar a ese límite, ambos lo sabemos y lo tenemos presente”, contó.

“Las relaciones empiezan y se terminan, y esta se terminó, pero la relación que tenemos como padres de tres niños no va a terminar nunca, y ahí debe estar todo el esfuerzo posible”, expresó.

“La capacidad de volver a empezar es lo que distingue de la mente joven de la vieja, y no me refiero a la edad, me refiero a esa vida cansina que en algún momento uno adopta”, sostuvo.

“Yo he trabajado en 10 cosas diferentes, porque eso es un motor constante, un desafío, te hace levantarte con ganas para ir a trabajar, entonces, en otro aspecto, no lo veo bajo ese punto de vista de ‘qué horror, tengo que empezar de nuevo’, no, es una vez más”, puntualizó.

Cabe señalar que Cavada y Fiorella se casaron en Chile en 2014 luego de un extenso noviazgo.