La policía de Estados Unidos alertó de una masiva presencia de chilenos que están cometiendo robos en el país, aseverando que hay alrededor de 100 bandas de Chile operando en las ciudades norteamericanas.

El sheriff Mike Bouchard, del condado de Oakland, Michigan, apuntó al gobierno y al programa Visa Waiver como causantes de la presencia de ladrones chilenos en territorio estadounidense.

Tal como detalla el medio News Nation, Bouchard remarcó que los delincuentes reciben un entrenamiento sofisticado, aprendiendo “técnicas de robo orquestadas profesionalmente” para así hacerse de dinero en efectivo, joyas, cajas fuertes y bolsos de lujo.

A su vez, el sheriff fue enfático en indicar que los grupos que atacan a sus comunidades provienen de Chile, el único país de Sudamérica que cuenta con el programa de exención de visas.

Bouchard aseveró que la cantidad de robos ha sido tan abrumadora que incluso ha tenido que solicitar ayuda al gobierno federal. “No vamos a detenerlo como agencia local o incluso con socios estatales y federales. Tiene que ser detenido por una política nacional”, mencionó.

El uniformado además arremetió contra el gobierno de Estados Unidos ya que, a su juicio, no ha tomado las medidas adecuadas. “En este punto, no han mostrado ninguna inclinación a cerrar ese programa o incluso pausarlo”, sostuvo.

“Por lo general, emiten una declaración estándar diciendo que están conscientes y que están trabajando estrechamente con el gobierno chileno para tratar de aumentar la cooperación en materia de información”, añadió. “Eso no nos ayuda”, puntualizó

El sheriff estimó que hoy en día son alrededor de 100 bandas chilenas las que están operando en todo Estados Unidos, las que funcionan en equipos de tres a seis integrantes.

El agente indicó que se trata de agrupaciones cuyos miembros tienen roles específicos, delitos en los cuales incluso emplean herramientas que bloquean las cámaras que funcionan con wifi.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que están conscientes del aumento de este tipo de robos, agregando que están trabajando con el gobierno chileno para enfrentar la problemática.

“El DHS y nuestros socios federales se han comprometido activamente con todos los niveles del gobierno de Chile para abordar este problema y han comunicado la urgencia de la situación”, explicó el vocero.

REPORT: Chilean gangs are taking advantage of the U.S. Visa Waiver Program and are coming to the U.S. just to burglarize luxury homes.

The U.S. Visa Waiver Program allows tourists to enter America for 90 days or less.

The gangs are very well equipped and use wifi-jammers to… pic.twitter.com/RHNsBVHzIA

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 1, 2024