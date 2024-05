En la jornada de día jueves, Nicolás Jarry dio el golpe en el Masters de Roma tras alcanzar las semifinales al vencer al N°8 del mundo, Stefanos Tsitsipás, quien luchó hasta el final, pero no logró cortar la racha del chileno en Italia.

Jarry remontó un 3-6 y se adjudicó el pase a las semis por 7-5 y 6-4, en un duelo donde a Tsitsipás se le vio complicado y así lo reflejó en sus declaraciones tras el encuentro.

En conferencia de prensa, el griego detalló que “siento que de alguna manera le regalé el partido a Jarry”.

“¡Sentí que me estaban robando! En el sentido de que realmente era mio el triunfo”, indicó tras los diversos puntos que terminó alegando en Roma.

Posteriormente, habló sobre su juego del cual aseguró que “jugué un tenis increíble, hice un muy buen trabajo, especialmente al principio demostré que soy mejor en muchas cosas y que iba por un buen camino”.

“Y de repente me fui cuesta abajo y no pude volver al ritmo que tenía en un comienzo”, finalizó.

Declaraciones que muestran la frustración del N°8 del mundo, quien se mostró confiado en un comienzo del partido por su juego, pero la arremetida del chileno lo hizo quedarse sin el pase a las semifinales.

Stuff of dreams 🤩

The moment @NicoJarry advanced to his first Masters 1000 semi-final in Rome, defeating Tsitsipas 3-6 7-5 6-4!#IBI24 pic.twitter.com/KRg021iDqM

— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2024