El reencuentro entre Alessia Traverso y Fernando Altamirano, alias “Bambino”, no fue como algunos esperaban luego que salieran del reality Gran Hermano, puesto que se separaron en cuanto Alessia pisó Chile.

Recordemos que la cantante abandonó la casa en la última gala de eliminación, pero decidió finalmente no continuar su relación con su ex compañero del programa, argumentando que quería empezar desde cero. Además, regresará al reality esta semana por el repechaje.

“Yo conversé con él porque claramente las cosas acá afuera son súper distintas. Pasé dos meses sin verlo, donde, aunque uno no quiera, igual a veces olvida ciertas cosas. Le dije que si podíamos ir lento y partir de cero. No me cierro ni a una relación amorosa ni una amistad con él, independiente de todo, lo adoro”, comentó Traverso a la prensa.

Ahora, Bambino conversó con los medios por primera vez sobre la ruptura, donde aseguró que si bien Alessia no se negó a un futuro encuentro amoroso, él por su parte ya había pasado la página.

“Es más o menos lo que pienso. No quiero darle mucha vuelta al asunto, pero ya di vuelta la página. Solo no se dieron las cosas, le deseo lo mejor en su vida”, explicó Bambino en conversación con Página 7.

Sobre las razones de su separación, el ex chico reality aseguró que “no hubo un motivo en particular, estamos en diferentes paradas. Ella se volvió a ir al reality, la esperé dos meses acá afuera“.

Asimismo, planteó que no seguirá esperando una oportunidad con Alessia. “No tiene sentido seguir esperándola para adivinar en qué vamos a quedar después. Mejor que cada uno se enfoque en sus metas, sus proyectos y punto”, sentenció.

Finalmente, reiteró que “hay que dar vuelta la página” y manifestó que ahora estaría enfocado en sus proyectos personales. “La vida sigue. Ahora me enfocaré en mis metas, en mis proyectos. (…)La verdad que no pienso en lo nuestro, estoy enfocado en mí ahora”, concluyó.