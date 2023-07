Una vez más Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, fue nominada a la Placa de Eliminación de Gran Hermano, aunque esta vez fueron los “líderes de la semana”, Rubén y Skarleth, quienes la escogieron.

En un giro en las reglas del juego, quienes ganen la competencia para ser líderes ya no podrían salvar a uno de los nominados, sino que tendrán nombrar a uno de sus compañeros para que dejarlo en riesgo de dejar la casa.

“La persona que mando a placa, la mando porque es insensible con los sentimientos de los demás. Siento que uno no puede entregarle la confianza o contarle cosas porque en cualquier momento puede jugar en tu contra o hacerte daño. Eso más que nada”, señaló la influencer de 18 años.

“Creo que es insensible con el dolor ajeno. No le importa hacerte daño, no le importa lo que te pueda pasar, o cuánto puedas haber sufrido por algo del pasado. Le gusta el show, la fama y que hablen de ella, bien o mal, y eso lo encuentro patético de una persona”, añadió.

En tanto, Rubén señaló que su elección pasaba porque una de las cosas negativas que ha visto en ella es “contradecirse y no aceptar las críticas“.

La noticia no cayó nada bien a La Pincoya y tras enviar saludos a su familia y a quienes la apoyan, se defendió de los dichos de Skarleth.

“Un beso de esta chilota que desde el día uno que llegó a esta casa siempre ha sido real, no hago un personaje”, sentenció.

“Lo que pasa es que soy confrontacional y digo las cosas que no me parecen, y eso de repente no cae muy bien“, agregó.

Pincoya contra Skarleth

En respuesta a Skarleth, la chilota aseguró que la tiktoker sigue enojada por un conflicto que mantuvieron por culpa de Pailita, expareja de la joven.

Jennifer hizo referencia al momento en tras hablar mal del cantante urbano, Skarleth se enojó porque Pincoya pidió apoyo a los fans del artista urbano, para que no votaran por ella en una de las eliminaciones pasadas.

“Yo no me sumé a eso, porque no me interesa lo que haya vivido con su exnovio, yo ni lo conozco. Sí, es verdad, yo soy fan de él, pero yo no tengo por qué hacerme cargo que si el novio terminó con ella o si ellos terminaron, a mí eso no me interesa, no voy a hacer grupo con ella para ser doliente de lo que le pasó“, sentenció Galvarini.

“Yo con ella ninguna mala onda, pero si me provoca y saca a colación a cada rato el tema, yo le voy a contestar y no con buenos términos. Que pare el show, que supere a su ex. Yo le dije que paré el leseo porque si ella está acá es porque anduvo con el cantante urbano”, dijo.

“Yo estuve con él, yo lo conocí, yo me lo comí”

Skarleth, en tanto, pidió que se mostraran las imágenes de los conflictos entre ellas y encaró a la mujer por hablar del tema.

“Yo ya me cansé de hablar de ese tipo, y ¿te digo algo? Yo estuve con él, yo lo conocí, yo me lo comí (sic), y yo por eso hablo de él abiertamente”, lanzó.

Más tarde agregó: “Tú no te lo comiste, tú no has hablado con él, tú no has abierto una conversación con él y tú no puedes opinar de él o de mí”, agregó.

Asimismo, Pincoya se defendió diciendo que “Tú hablas mal de él… entonces como yo no me hago parte de tu show barato, esa la odiosidad que tienes”, se defendió la chilota.

El turno de Rubén

Rubén tampoco salió ileso de la discusión, ya que Jennifer asegur´p ella sabe la razón del porqué no la estima.

“Yo no me presto para su leseo y sus chanchullos (sic). Entonces muy simpático será mi amigo Rubén… pero me propuso que yo participara en un juego con él y otras personas, para hacer un cara a cara aparte, y entre nosotros decirnos cosas”.

“Quería poner a Jorge para que le dijera cosas a la señora Mónica. Yo le paré el carro y le dije que a mí no me gustan esos juegos. Ahí empezaron los roces”, recordó.

“Yo le dije hartas cosas que a mí no me parecían. Qué encuentro que maquinan, que se ven tan buenas, todas amigas, todas angelicales, son todas unas demonias que maquinan cosas para hacerle daño a los demás“, sentenció.

De esta forma, La Pincoya se sumó a Bambino, Alessia, Francisco y Constanza, que fueron los más votados por los participantes. Ellos tendrán que enfrentarse a la elección del público para sacar a uno de ellos de la competencia.