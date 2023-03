“Fue terrible, terrible, terrible. Estuve a punto de morir, no podía respirar”, así comenzó relatando Raquel Argandoña uno de los accidentes más desesperantes y peligrosos que pueden ocurrir, esto, pues la lectora de noticias reveló que se atoró mientras comía y no pudo recibir ayuda de nadie, pues vive sola.

La conductora de Tal Cual contó a LUN el angustiante episodio que vivió la tarde del lunes. Luego de estar tomando sol, “La Quintrala” buscó una porción de pollo grillado para comer mientras se ponía crema, sin embargo, en un extraño movimiento de cabeza un trozo quedó atascado en su garganta impidiéndole respirar y hablar.

“Me acuerdo y no se lo doy ni a mi peor enemigo (…) Entonces salí a pedir ayuda al pasillo, pero no había nadie. Llamé al conserje que me decía “¿aló… aló?”, y yo no podía responder“, relató al medio.

A lo que agregó: “A lo único que atiné fue a dejar la puerta abierta para que me encontraran porque tengo una puerta blindada que no se puede abrir por fuera”.

Tras esto, Argandoña fue hasta el baño donde intentó extraer el trozo de comida con sus manos, pero no tuvo éxito y tuvo que optar por utilizar una maniobra conocida como Heimlich, la que consiste en presionar la boca del estómago con el fin de impulsar el aire desde el abdomen hacia afuera por la boca. En el caso de estar solo es recomendable practicarla con la ayuda de una silla.

“Estuve cinco horas con otra voz que no era la mía. Tenía todo irritado adentro. Deben haber sido tres minutos de terror“, afirmó entre lágrimas al citado medio.

Tras el incidente, Raquel Argandoña dijo que no planea contratar a alguien para que la acompañe en el caso de que vuelvan a ocurrir este tipo de emergencias, pero sí que lo tomó como una señal para replantearse la vida.

“Estoy trabajando demasiado, de lunes a domingo (…) quiero dejar ciertos trabajos, esto fue una advertencia”, afirmó.