Este viernes Tonka Tomicic dio una entrevista a Canal 13, donde confirmó que no está siendo investigada, en el marco del caso relojes, y el término de su matrimonio con Marco Antonio López (Parived).

“Nosotros llevábamos un tiempo conversando del pasado, presente y mirando al futuro. Y de hace tiempo veníamos conversando la opción de dividir nuestros caminos”, confesó.

La conductora no quiso entregar detalles de la decisión o si vivían juntos cuando explotó el caso, aunque sí confirmó que en ese momento “estábamos terminando nuestra relación”.

No obstante, en un momento determinado José Luis Repenning preguntó, de forma respetuosa: “¿El quiebre es definitivo o podrían volver en un futuro?”.

Ante esto la presentadora indicó: “Yo creo que cuando algo es conversado y es de común acuerdo, yo creo que no. En mis actos y mis declaraciones sostengo lo que digo, con harta entereza, con harta hidalguía y soy una persona así, de palabra. En mi trabajo y en el campo humano hay lealtades que son importantes”.

[AHORA] 🔴🚨Tonka hace 6 meses, en entrevista con Pancho Saavedra le creía a #Parived. Hoy, en un nuevo capítulo de #AmigDateCuenta anuncia que separó sus vidas con "Marco Antonio".pic.twitter.com/6xesi6DeLr — Mr. Ranger Rojo (@MrRangerR1) February 3, 2023

Tonka Tomicic y Parived

Durante la conversación Tonka Tomicic indicó que efectivamente estuvo sola en su hogar en el momento que la PDI ingresó para hallanar algunas pertenencias.

“Yo estaba sola, Marco no estaba porque tres veces a la semana sale a caminar, él llegó después. Si yo no hubiera estado tal vez se hubiera especulado. Los policías hicieron su trabajo, dentro de un protocolo. Es terrible. No sé cómo expresarlo, porque es fuerte que revisen tus cosas”.

“Te sientes vulnerado, indefenso, en una situación difícil. Se llevaron cajitas con mis cosas, pulsera de mi abuela, un reloj mío, un regalo debidamente informado, collar de mi época de Miss Chile. Cosas que tengo hace mucho tiempo. Se llevaron mi argolla de matrimonio”, agregó.