The Walt Disney Company celebra su primer centenario y lo hará en grande. El próximo 16 de octubre de 2023, se cumplirán 100 años de la fundación de la compañía creada por Walt Disney y Roy O. Disney, un pequeño estudio que cambió la historia de la industria de la entretención.

Steamboat Willie, Mickey Mouse y los cortometrajes Silly Symphonies, fueron las primeras producciones que lanzaron en una industria creciente y cambiante. Pero no fue hasta la aparición de Blancanieves y los siete enanos, en 1937, que el estudio alcanzó el reconocimiento que no se ha detenido hasta hoy.

Para celebrar su centenario, la empresa tendrá grandes sorpresas para su variado abanico de fanáticos, pues hace décadas dejaron de enfocarse solo en los niños.

Para quienes tienen la suerte de poder viajar a EEUU, durante la D23 se anunció la apertura de Disney100: The Exhibition, el próximo 18 de febrero en el Instituto Franklin en Filadelfia, Pensilvania.

De acuerdo al sitio de Disney, se trata de una muestra que “comprende diez magníficas e imaginativas galerías temáticas, todas con historias que celebran los clásicos, desde Blancanieves y los siete enanos hasta Mundo Extraño”.

En el mismo evento, D23, se anunció para América Latina Disney100 en Concierto, “que comenzará en el Teatro Colón de Argentina en febrero, luego de una gira sinfónica de 11 países , donde personajes queridos participarán en la generación de un conjunto único de música, cine y baile”.

El estudio, además, está preparando esperados lanzamientos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century y National Geographic. Elementos, The Mandalorian, Indiana Jones, Guardianes de la Galaxia 3 y Ant-Man and the Wasp: Quantumania son solo algunos de los títulos que se podrán disfrutar este año.

El 22 de noviembre, Walt Disney Animation Studios estrenará Wish, una historia animada original con personajes completamente nuevos, además de música original de Julia Michaels. De los equipos que crearon las películas de Frozen, Wish se inspira en el legado narrativo de los estudios y explora cómo llegó a ser la estrella que tantos personajes de Disney deseaban.

Asimismo, la empresa también lanzará actualizaciones y nuevos contenidos para populares juegos a través de una variedad de activaciones dentro de los mismos y activaciones en redes sociales. Entre ellos se incluyen Disney Dreamlight Valley y Disney Mirrorverse.

Adicionalmente, el conocido juego de Match-3 para dispositivos móviles Disney Emoji Blitz comenzará las celebraciones con una nueva edición limitada de emojis que se irán lanzando a lo largo del año, y que incluyen un Mickey de Platino.

Y como era de esperar, en tiendas en todo el mundo se podrán encontrar nuevos productos para la celebración.