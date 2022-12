Este jueves se dio a conocer la muerte de la icónica diseñadora y fundadora del estilo punk Vivienne Westwood a los 81 años. La británica célebre por sus atrevidos diseños, siempre dio de qué hablar en su país, pero, al parecer, vivió desconectada del mundo pop, al nivel de desconocer por completo a la actriz Emma Watson.

Y es que dicho momento ocurrió en la cúspide de popularidad de Watson en 2011, cuando se estrenaba en cines la última película de la saga de Harry Potter: Las reliquias de la muerte parte II.

La excéntrica diseñadora de moda estaba encargada de entregar el premio al Ícono de Estilo del año, entregado por la revista Elle a la actriz de entonces 20 años.

Sin embargo, sus palabras acabaron confundiendo al público. Al subir al escenario, Westwood negó leer el texto que la revista había preparado para el galardón y quiso improvisar a su propio estilo.

“Todo el mundo ha sido muy generoso y gentil, pero yo no, y me disculpo por ello”, comenzó diciendo en el escenario, asegurando que la organización le había entregado un texto “sobre esta mujer y lo maravillosa que es”.

“Ayer me dijeron que a esta señorita le gustaría que yo le entregara el premio en caso de que ganara”, agregó, para entonces admitir que “yo no sabía quién era”.

“Me dijeron: Emma Watson. Yo pregunté: ¿Quién es Emma Watson?“, relató, apuntando a que “nunca veo la televisión, y no leo las revistas de moda. Me dijeron que salía en Harry Potter y yo les dije que nunca he visto Harry Potter”, apuntando que si bien no sabía de ella, “creo que es encantadora”.

“Así que me gustaría entregar este premio a Emma, a la que acabo de conocer”, cerró.

De acuerdo a la revista Standard, Emma Watson se mostró nerviosa al recibir el galardón e incluso tartamudeó en su discurso, aunque le restó importancia al desaire de Vivienne Westwood. Aun así, la joven abandonó el lugar apenas acabó la ceremonia.

