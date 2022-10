A través de sus redes sociales, la periodista Monserrat Álvarez se refirió a un video viralizado esta semana donde es increpada por el general director de carabineros, Ricardo Yáñez.

En el video, Yáñez aparece invitado al matinal de CHV acusando que Álvarez “tiene una obsesión con descalificar a Carabineros”. El extracto fue considerado por los usuarios como un hecho reciente, cosa que la comunicadora quiso desmentir.

A través de Twitter, la periodista aseguró que “nunca me involucro ni leo las peleas de Twitter porque no me interesan, pero anda circulando un video de una intervención del general Ricardo Yañez en mi matinal”.

“Paso a aclarar varias cosas, porque está sacado de contexto. Con alguna intencionalidad, me imagino”, añadió.

Nunca me involucro ni leo las peleas de Twitter xq no me interesan, pero anda circulando un video de una intervención del General Ricardo Yañez en mi matinal. Paso a aclarar varias cosas porque está sacado de contexto, con alguna intencionalidad me imagino…. — Monserrat Álvarez (@alvarez_monse) October 18, 2022

En un breve listado, Álvarez confirmó que el video “es del año pasado”. Asimismo, explicó el contexto de la entrevista, asegurando que “el general Yáñez reaccionó a una intervención mía de un programa anterior”.

Entonces, la profesional aseguró que entonces “puse sobre la mesa lo difícil que debe ser la situación para el carabinero de a pie, que con malos sueldos y agresiones constantes, ve al alto mando procesado por corrupción, malversación de caudales públicos, uso personal de gastos reservados”.

“¿No es eso corrupción? Nadie dijo que todos los Carabineros son corruptos, pero obvio que debe influir en la moral de las filas de la institución, que hoy estén procesados miembros que estuvieron en el alto mando”, cerró.

El video viralizado de Monserrat Álvarez y el general Yáñez

Específicamente, dicha situación se vivió el 19 de octubre del 2021, cuando Yáñez tuvo una tensa aparición en el matinal de CHV.

El general apareció en el programa para referirse a las manifestaciones y desmanes del segundo aniversario del Estallido Social. En ese contexto, la autoridad policial dedicó gran parte de su intervención en dirigirse directamente a la periodista.

“Monserrat tiene una obsesión con descalificar a Carabineros permanentemente. Y yo lo quiero decir públicamente, porque no lo ha dicho una vez, lo ha dicho reiteradamente en su canal”, opinó aquella vez el general director de Carabineros.

Entonces, la periodista aclaró que se refirió a “hechos objetivos”, aludiendo a los carabineros investigados “por haberse, literalmente, robado plata de Carabineros”.

“No son todos los carabineros de Chile los que están en un acto de corrupción. Pero para mí, como chilena, obviamente si el alto mando (…) fue capaz de malversar 29 mil millones de pesos y, además, los generales en jefe llevarse plata para sus casas, obviamente hay situaciones graves de corrupción. Así se llama eso”, añadió Álvarez.

El general, por su parte, pidió que cuando se refiera a la corrupción en la institución, aclare que no se refiere a todos los funcionarios.