“Siento vergüenza y pena”. Así comenzó su mea culpa la periodista Alejandra Valle, quien está recibiendo duras críticas por su reacción tras la performance sexual de Las Indetectables en un evento de Apruebo Transforma, en Valparaíso.

“El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando con Quilapayún y Redolés con esperanza en el Apruebo y el futuro que nos abre”, escribió Valle en Twitter, quien ofició como animadora del evento.

“Sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de (evento en) La Cisterna y me autocancelo”, añadió.

Previamente, la periodista había respondido un tuit explicando su punto de vista. “Te entiendo y te juro que sin video y desde lejos tú no cachabas lo que pasaba”, comenzó.

“Nosotras en una esquina, yo no vi ni la bandera chilena. Estaba la embarrada desde antes. Demasiada gente, lugar inadecuado, estaban todos apretados. Pésimo”, cerró.

Alejandra Valle: “Es difícil para ellos lo metafórico”

Durante la noche del sábado, la agrupación travesti finalizó su show con un acto de connotación sexual con la bandera chilena.

“Ustedes saben que estamos transmitiendo en vivo por La voz de los que sobran… Se volvieron locos los bots del Rechazo, mandémosle un saludo por el show de Las Indetectables”, señaló Valle en el evento realizado en la plaza de Valparaíso.

“Qué bacán, de eso se trata, de armar polémica”, añadió su compañera de conducción.

“Les cuesta entender cualquier cosa que no sea literal. Es difícil para ellos lo metafórico”, añadió.

Mientras todo el apruebo está tratando de desmarcarse de lo sucedido aparece Alejandra Valle justificando el acto y diciendo que los demás no somos capaces de entender. Cómo cagarla más pic.twitter.com/fBH2i8ugXK — Mr. Panda 🇦🇷🇨🇱🏳️‍🌈🇺🇳 (@HenriquezPanda) August 28, 2022

La voz de los que sobran se distancia

Luego de las críticas transversales que recibió la performance, el programa La voz de los que sobran emitió una declaración donde pone distancia con la polémica.

“En el medio de comunicación La Voz de los que Sobran compartimos y nos hacemos parte de las condenas al uso deplorable de la bandera en la presentación de Las indetectables, en un acto público en Valparaíso”, comenzaron.

Lee también... Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

En la declaración, también se reconoce que la performance había vulnerado “los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque fue inserto en un evento familiar sin informar previamente a los organizadores ni a los medios de comunicación que solo retransmitimos”.

“Al observar el acto del grupo Las indetectables, tomamos la decisión de bajar la transmisión del evento y eliminar el video de nuestras redes sociales“, agregaron.