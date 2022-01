La psiquiatra y diputada electa por el Distrito 10 María Luisa Cordero respondió en las últimas horas a las críticas de la cantante Karen Bejarano y la trató de “roteca (sic)”, en un cruce de palabras que sigue creciendo.

Las palabras de la médico llegaron a través de su programa de radio en El Conquistador, donde según recoge La Cuarta, sostuvo que “esta roteca, una mujer que me odia, una tal Bejarano, diciendo que el colmo de este país, que viven en un mundo paralelo, que una persona sin ética como yo tenía un cargo de poder”.

Asimismo, hizo alusiones burlescas al episodio en que filtraron fotografías íntimas de la exparticipante de Mekano (Mega). “Una que tenía fotos desnuda en su celular, lo mandó a arreglar y después los rotos que le arreglaron el celular esparcieron el traste de la pelotuda por todas partes”, agregó la futura congresista que asumirá su cargo el próximo marzo.

Para ella, añadió luego, el problema viene del momento en que “dije que cuando una mujer tiene hijos hombres tiene que taparse mucho el poto (sic) y no mostrárselo a nadie más que el marido o el amante de turno. Y eso parece que le cayó muy mal”.

Recordemos que Bejarano había arremetido contra los votantes de Cordero a través de Instagram, red social en la que colgó un video en que el periodista Juan Cristóbal Guarello comentaba un polémico registro de la diputada electa preguntándose cómo su voto podía valer lo mismo que el de su asesora del hogar.

“Realmente no se me ocurre en que dimensión paralela vive la gente que le dio su voto. Cómo pueden confiarle un cargo tan importante a una persona que no tiene empatía, que mira en menos, que se siente superior por haber estudiado una carrera universitaria… ¿cómo somos tan weones? (sic)“, escribió junto al registro.

“Por estos dichos tan aberrantes como discriminatorios y por ser una psiquiatra sin ninguna ética, ya que filtró en televisión conversaciones que tuvo en sesiones con pacientes, diagnosticaba en televisión a personas de la televisión con trastornos inexistentes simplemente porque se le paraba la raja (sic)”, añadió.

En noviembre pasado, en el programa Pecados Digitales (Mega), Cordero nuevamente emitió dichos relacionados al derecho a voto de personas que, a su juicio, “no tienen la suficiente formación”. Tras recordarle la polémica, la futura congresista dijo que seguía “pensando igual” y se excusó en que le “encantaría que la Bertita tuviera la misma información que yo. En el fondo la crítica, quiero decirlo abiertamente que criticar no significa faltar efectivamente a una persona”.