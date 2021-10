Este sábado se confirmó la noticia del deceso de la actriz Gladys del Río a los 79 años. La artista fue parte del exitoso programa El Jappening con Ja, donde compartió escena con su esposo Jorge Pedreros.

En el show conocido como “La Oficina”, Del Río interpretó al personaje de la Señora Pochi, mientras que su marido caracterizó a Evaristo Espina, conocido como “Espinita”.

No obstante, la historia de amor entre ambos surgió mucho antes, más en específico cuando se enamoraron a las edad de 15 años.

Según detallaron ambos años atrás a TVN, se conocieron desde pequeños debido a que vivían en un recinto que pertenecía a Carabineros de Chile.

De acuerdo a lo que relató la propia actriz tiempo atrás, los dos se casaron el 14 de mayo de 1967, en las casa de sus padrinos, en Santiago.

“Lo más lindo de todo es que se armó un escenario, una batería, un teclado, un bajo y todos los músicos que fueron se subían y vacilaban. Fue precioso”, indicó.

Fue a fines de la década de los 70 cuando Del Río se integró al exitoso programa humorístico, siempre en compañía de su esposo, quien era uno de los fundadores junto a Fernando Alarcón y Eduardo Ravani.

“Yo con Gladys me llevaba muy bien en el aspecto laboral, porque ella era mi ‘peor enemiga’ en ese plano, era mi peor crítica. Y en el 90% de las ocasiones tenía razón”, expresó Pedreros en una entrevista con Paulina Nin.

El actor murió en 2013 producto de una neumonía. Desde ese entonces Gladys sostuvo por mucho tiempo que “no tenía depresión, sino que un dolor muy grande de por vida”.

Gladys dio una de sus últimas entrevistas en 2014 al programa Primer Plano, en Chilevisión, donde aseguró que: “Es terrible tener casi 50 años de casados y se va el compañero”.

“Lo extrañas demasiado, yo a Jorge lo extraño mucho. A mí me cuesta saber que soy viuda, no me entra en la cabeza, es otra de las trancas que tengo, siento que no puedo seguir”, comentó en la ocasión.

Hay que señalar que el actor Fernando Alarcón, también intérprete en Jappening con Ja, dijo a BioBioChile que según la información que maneja la actriz falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

“Ella estaba delicada de salud y esto ya culminó hoy”, se lamentó.

Por ahora se desconocen más detalles del deceso.

La trayectoria de la actriz incluye, además, participación en teleseries locales y películas, además de diversos programas de conversación.