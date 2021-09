Angélica Sepúlveda, la gran villana de los reality shows chilenos, hizo una locura por amor. Y es que tras más de dos años separados, viajó hasta Turquía para volver a ver a su novio Gürsel.

La ganadora de Granjeras se embarcó a Estámbul antes de Fiestas Patrias y ha compartido toda su travesía en redes sociales.

“Dos años y cuatro meses separados, una locura que el Universo nos hizo vivir con mucha tristeza, pero aquí estamos, miro sus ojos y sé que son míos”, escribió en su cuenta de Instagram.

“En Turquía los besos en público son prohibidos, pero no nos importa nada, nos besamos en todos lados, frente a todos, porque así somos, ¿y saben qué? a nadie le ha molestado”, relató.

El encuentro

Tras un vuelo de 18 horas, Angélica llegó a Turquía, donde su pareja la esperaba ansioso.

“Gürsel me recibió nervioso, estuvo esperando 4 hrs y yo no llegaba al aeropuerto, creyó que ya no iba... todo fue porque el aeropuerto es gigante y yo no encontraba mis maletas”, relató.

“Bueno hay detalles que guardaré, porque muchos tienen ojos sensibles”, bromeó, antes de agregar que “solo diré que todo es perfecto, pasamos mucho tiempo separados, estuve a punto de no regresar con él, pero vale que lo intentemos nuevamente”.

Según la exparticipante de 1810, se ha llenado de “magia y alegría como antes, adoro su atención, tenía todo preparado para mí, es romántico y me hace soñar”.

Un lugar de ensueño

Sobre Estambul, aseguró que es un lugar “maravilloso, me quedo sin palabras de ver tantos restaurantes, cafeterías, personas divirtiéndose, es una ciudad que no duerme, las calles siempre llenas, nadie roba, todos alegres”, escribió.

Sepúlveda también destacó la belleza de las playas de Bodrum. “Agua cristalina, casi tibias, cero desorden y ruido”, dijo.

“Las reposeras son gratis y basta que levantes la mano para que lleguen chicos a ofrecerte los mejores menús turco… pero eso no es todo, se mueren lo barato y deliciosos que son los platos, te ponen una mesita pequeña y te llenan de comida”, contó.

De acuerdo a Angélica, el país es “realmente barato, se paga en comida mucho menos que la media en Chile. Los hoteles y hostales están al 60-70% de los precios de nuestro país, la gran mayoría van con desayuno turco buffet incluido (con eso aguantas hasta las 3 de la tarde fácilmente)”.

“Un hotel básico, para dormir y que quieren ahorrar, en Bodrum (lugar top en Turquía) frente a la playa con desayuno cuesta por persona entre 13.000 y 18.000 pesos diarios, otros a tres o cuatro cuadras de la playa, para mochileros corrientes van de 9.000 a 12.000 pesos chilenos”, agregó.

“Las personas muy amables y cariñosas”

Sepúlveda también pidió que no temieran por su seguridad, “porque acá es ultra seguro todo, las personas muy amables y cariñosas. Recuerden que esto es Turquía, no Arabia”.

“Yo al igual que ustedes tenía una impresión errónea del país, es nada que ver como lo muestran en las novelas, aquí las mujeres son de carácter, usan la ropa que les gusta, se divierten, salen solas, trabajan al igual que los hombres”, describió.

“Gürsel me dice que hay algunas ciudades y poblados tradicionales, pero son los menos, Estambul es cosmopolita, todos se respetan y toleran las diferencias religiosas, económicas, culturales”, agregó.

Recordemos que Angélica y su pareja se conocieron en año 2018 durante un viaje del turco. Iniciaron una relación al poco tiempo, e incluso pensaron en el matrimonio.

Sin embargo, debido a la pandemia tuvieron los viajes de él tuvieron que parar, y la distancia se volvió difícil por lo que finalmente terminaron la relación.

“La distancia, el Covid, el cierre de vuelos, mi trabajo, su trabajo, el agotamiento del idioma, mis nuevos proyectos; en fin, todo se nos vino complicando y no supe manejar la tensión que me hacía quererlo conmigo ya”, dijo en enero de este año.