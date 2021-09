“Pastel, no sufras tanto por el perro”. Con esas palabras, el extenista Marcelo ‘Chino’ Ríos se burló, este viernes, de la muerte de la mascota del fotógrafo y comunicador Jordi Castell. El deportista recibió cientos de críticas.

Marley, como se llamaba el perro, habría fallecido durante la misma jornada.

El expanelista de Primer Plano (Chilevisión) se mostró afectado en redes, publicando dos imágenes completamente negras en señal de luto y otras dos junto al animal.

“Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón”, comenzó escribiendo. “No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad”, añadió.

“Agradecemos a la vida haber podido reaccionar para evitarte dolores y atrocidades que manifiesta el cuerpo con esa invasión repentina de los putos tumores. No estábamos preparados para este derrumbe”, especificó.

“Ahora que estás al otro lado del camino vas a seguir sintiendo lo importante que fuiste en mi vida, porque la memoria la tengo plagada de imágenes contigo”, reconoció.

La burla de Chino Ríos

“Pastel, no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar (sic)”.

Esa es la cita textual del comentario que Ríos publicó en su cuenta de Instagram, colgando una fotografía de Jordi Castell, aparentemente, sin una razón evidente.

La publicación acumula más de 9.600 ‘me gusta’ y decenas de comentarios que reprueban su actuar.

“Leí lo que escribiste y pensé en la Kenita diciendo eso de ti cuando se separaron”, escribió un usuario. “Debes mirar el perfil del pastel bien seguido como para saber todo lo que acontece en su vida”, añadió otro.

“Por esto y más cosas… grande Nico Massu”, se lee también. “Si no tienes nada bueno que decir. No digas nada. Tanta mala onda para qué…”, agregaron, emplazándolo.

No es primera vez

Recordemos que en febrero, Castell participó en el programa Vamo’ a calmarno y contó que, luego de un ataque homofóbico de Ríos, la madre del extenista le ofreció disculpas.

“Te quería preguntar seria y públicamente para tener otras opiniones, que tú como homosexual te moleste tanto que no opinen como tú y piensas que te están atacando. Por qué no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco”, fue parte de su mensaje en esa oportunidad, recoge Página 7.

“Cómo habrá sido la seguidilla de cosas que este señor me dijo y me hizo, que me llamó una persona muy cercana a su familia, por todo lo que su hijo había hecho. Así de grave. La señora desde el Whatsapp diciéndome: ‘Te pido perdón. Mi hijo no está haciendo las cosas correctamente, no hay nadie que se lo diga y yo tampoco me atrevo””, afirmó Castell en el espacio.