Monserrat Álvarez es una amante del tejido y mostró sus habilidades en el matinal Contigo en la mañana.

Durante el programa de este martes, la animadora pidió que la producción le consiguiera palillos y lana para mostrar lo que podía hacer.

La anécdota se dio luego de un despacho de Juan Pablo Queraltó desde una feria en Padre Hurtado, donde conversó con personas dedicadas a la venta de lana.

Casi al final del programa, la conductora mostró su creación: un lindo chaleco en tonos tierra.

“Le quiero mostrar a la gente. Yo soy súper rápida para tejer y en el programa tejí un chaleco. Esto es puro oficio que tengo. En todos los programas voy a tejer un chalequito”, dijo.

“Fuera de leseo (sic), me relajó ene”, reconoció la periodista, quien también afirmó que en redes sociales muchas personas estaban reaccionando a su amor por este arte.

“Mucha gente nos mandó sus tejidos, mucha gente nos ha ofrecido su emprendimiento y hasta me han ofrecido tejerme un chalequito”, dijo.

“¿Cómo se te ocurre?”

Pero no todo fueron buenos comentarios, ya que también una persona la criticó y ella le respondió. “Otro amargado me dijo ‘¿cómo se te ocurre tejer en pantalla? No seas frívola, falta de respeto’. Te lo juro que me dijo eso”, aseguró.

Pero la animadora no se quedó callada y respondió. “No le pienso hacer caso porque la mayoría de la gente está feliz. Voy a volver a hacerlo”, cerró.