El pasado domingo se llevó a cabo una importante jornada de Primarias en todo Chile. Las elecciones definieron a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Vamos) como los primeros dos candidatos presidenciales de cara a noviembre.

Si bien la jornada fue celebrada por su gran participación, cerca del 22% del padrón, hubo personas que no pudieron ser parte de la forma que querían, debido a que tenían alguna inhabilidades de parte del Servel.

Un caso particular corrió por cuenta del cantante Pablo Ilabaca, exintegrante de Chancho en Piedra, quien denunció que no pudo votar debido a que apareció inscrito en la lista de Chile Vamos.

Debido a esto, él sólo podía votar por uno de los cuatro candidatos de ese pacto: Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Ignacio Briones o Mario Desbordes. Sin embargo, él mismo reconoció que quería sufragar por alguien de Apruebo Dignidad.

“No pude votar. Aparecí inscrito en un partido de Chile Vamos. Estoy indignado. Nunca me he inscrito en un partido político y menos lo haría por alguno de la derecha”, expuso en sus historias de Instagram.

“Fraude del tamaño del Titanic. Quedé para adentro cuando me pasan la papeleta con los candidatos de la derecha solamente. No soy el único que le ha pasado esto. Partidos políticos fraudes”, agregó.

Hay que señalar que un caso similar ocurrió con el senador Manuel José Ossandón, quien no pudo votar debido a que no estaba habilitado por el Servel.

“No me dieron ninguna explicación, no estoy en la lista y voy a ver qué pasa. No hay herramientas. Ya está el padrón hecho, no puedo no más. Es muy raro”, expuso en ese momento.