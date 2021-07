Fernanda Urrejola utilizó sus redes sociales para denunciar una falsa entrevista en la que supuestamente habla sobre un producto que la ayudó a adelgazar.

“Por favor NO COMPREN ESTOS PRODUCTOS PARA ADELGAZAR!!!”, comenzó señalando en su cuenta de Instagram, adjuntando diversas capturas de la supuesta publicidad.

“¡Yo no promociono ni recomiendo ningún producto para adelgazar!”, agregó en la publicación.

A su vez, la intérprete hizo un llamado a sus seguidores para aclarar que en Facebook está circulando una supuesta entrevista que le hicieron, la cual es falsa. “Por favor REPORTAR Y NO COMPRAR!!!”, concluyó en su publicación.

Por su parte, en sus historias compartió un video en el que remarcó que ella no promociona este producto.

“Me acaban de contar que están vendiendo unas pastillas para adelgazar con mi nombre, dicen que yo las estoy vendiendo. Es totalmente falso”, sostuvo.

“Yo no promocionaría ninguna pastillas para adelgazar, no las consumo, en algún momento las consumí pero ya no lo haría. Por favor no compren esas cosas porque no tengo idea qué estarían comprando”, remarcó.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que personas ocupan a rostros de la televisión para promocionar supuestos productos y así engañar a la gente.

A través de las redes sociales es posible ver sitios que utilizan falsas noticias, supuestamente publicadas en conocidos medios, para dar mayor credibilidad, anuncios en los que además usan a conocidos rostros.

De hecho, en noviembre de 2018 Francisco Saavedra denunció que su imagen estaba siendo utilizada para promocionar Bitcoin Evolution, una supuesta “‘laguna’ que puede hacer que cualquier persona sea millonaria en 3-4 meses”.

“El último método de inversión de Francisco Saavedra ha dejado a los expertos sin palabras y a los grandes bancos aterrorizados”, titulaba la falsa nota que además utilizaba el logo de BioBioChile. Esta tendencia ha afectado a conocidos medios internacionales como Mundo y El País de España, entre otros.