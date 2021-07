El periodista Bernardo de la Maza “volvió” a los despachos informativos este domingo, pero de una forma muy especial.

El exconductor de 24 Horas -que juró este domingo como convencional constituyente- informó para sus redes sociales sobre los incidentes que llevaron a posponer por algunas horas la primera sesión de la Convención Constituyente.

Usando su clásico tono solemne y desde el exCongreso Nacional donde se estaba llevando a cabo el histórico momento, De la Maza relató el ambiente que se estaba viviendo y entregó algunos detalles de la situación.

“A todos mis seguidores, a todos los que votaron por mí en el distrito 8, a toda la gente del país, les quiero comentar un poco lo que está pasando aquí”, comenzó.

“Indudablemente hubo un alboroto tremendo, para algunos inesperado. Pero bueno, es parte de la democracia, así que tenemos confianza en que esto se va a reanudar”, dijo.

“Para todos los que están nerviosos les digo que tengan tranquilidad, hay conversaciones muy interesantes aquí a pasillo, tendientes a lograr un acuerdo para que la Convención finalmente se inaugure y tengamos por lo menos la votación de un presidente o vicepresidente en un ratito más“, continuó.

“Así que todos, tranquilidad, las cosas se están calmando y esto es parte de la democracia, la nueva democracia que tenemos en este país“, cerró.

Mi informe del mediodía desde el centro de la Convención Constitucional. pic.twitter.com/JXYyzoAMQd — Bernardo de la Maza (@bdelamaza) July 4, 2021

Este lunes el lector de noticias compartió otro clip, dando a conocer su parecer sobre algunos temas particulares que se abordarán en una sesión de hoy.

“Uno de los temas que se ha señalado en la agenda, es discutir sobre la libertad o una amnistía para los presos políticos. Creo que no es tarea nuestra, y así lo voy a votar y señalar. Ese es un deber o derecho de los poderes judiciales o legislativos, pero no de nosotros que tenemos el encargo de redactar la nueva Constitución que no es posa cosa”, sentenció.

Listos para la sesión de esta tarde de la Convención Constitucional. pic.twitter.com/XnXr5C6KIA — Bernardo de la Maza (@bdelamaza) July 5, 2021

Recordemos que el periodista fue electo para representar al Distrito N° 8, que incluye las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Colina y Til Til.

El comunicador postuló bajo un cupo de Evolución Política, formando parte de la lista Vamos por Chile. No obstante, en la jornada de este domingo, tuvo dos votos disidentes dentro de su sector.

​Para presidencia de la Convención, De la Maza se inclinó por la periodista Patricia Politzer, en lugar de Harry Jürgensen, que era la carta de Chile Vamos.

Mientras que para la vicepresidencia, su voto fue para Jaime Bassa -independiente que fue por cupo de Convergencia Social- y no por Pollyana Rivera, candidata de su bloque.