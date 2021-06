El actor Kyle Massey, conocido por su trabajo en las series de Disney “That’s So Raven” y “Cory in the House”, está siendo acusado de acoso sexual y de enviar material pornográfico a una niña de 13 años.

Según consignan documentos legales a los que tuvo acceso TMZ, los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el intérprete habría mantenido contacto con la menor de edad a través de vías electrónicas.

La madre de la niña, quien aseguró que el actor conocía a su hija desde los 4 años, entregó a la policía un pendrive con los archivos supuestamente enviados por Massey, que incluye clip pornográfico y un video de un hombre (aparentemente él) exhibiendo sus genitales.

Hoy, la exestrella de Disney, que daba vida a Cory Baxter, enfrenta un cargo de “comunicación con un menor con fines inmorales”. De hecho, debía comparecer ante el Tribunal Penal del Condado de King en Washington, pero no se presentó.

Demanda

La investigación policial comenzó a principios de 2020, luego que la familia desistiera de una demanda civil por “numerosos mensajes, imágenes y videos sexualmente explícitos enviados por Snapchat”, interpuesta en marzo de 2019. En ese momento se le exigía una indemnización por un millón y medio de dólares.

De acuerdo a TMZ, la familia de la menor optaron no proseguir con la acción legal pues sus abogados “le dijeron que no creían que Massey tuviera suficiente dinero para hacer que el caso valiera la pena”.