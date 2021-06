Las redes sociales enloquecieron la jornada de este sábado, luego que se conociera que el actor español Arón Piper, de 24 años y protagonista de la serie Elite, llegó a Chile presuntamente para grabar una película en la zona sur.

Sin embargo, y con el correr de las horas, se viralizó un video donde se ve a un grupo de jóvenes siguiendo al artista para sacarse fotos con él, pese a que Piper les decía “no puedo”.

“Chicos, no puedo, es que no puedo”, señaló al actor en el registro subido a Twitter por el usuario Yamir (@soullb94), mientras una joven le dice “chicos, por esta people que está aquí ustedes son famosos igual poh (sic.), corren todo el rato para perseguirlos a ustedes, sean buena onda”.

Otro video fue compartido por el perfil de Instagram “Ingenuah”, donde gran parte de los comentarios criticaron el actuar de las personas que caminaban tras el actor de 24 años.

Lo mismo ocurrió en Twitter, donde los usuarios criticaron el actuar de las fans y pidieron dejarlo tranquilo.

hermano, dejen al aron piper tranquilo, después no aleguen si dice q no le gustó chile, weonas desubicadas, paren de seguirlo pic.twitter.com/3z8RMwXI1v

Oye están espantando al pobre Aron Piper! No será mucho? Onda si lo veo me muero, pero nica lo acosa. Dejen de mostrar la hilacha 😫

me tinca que Aron Piper no querrá volver más a Chile de tanto que lo han acosado weón, la gente no tiene límites, hay algo que se llama ✨respeto✨

— Val🍓🇨🇱 (@twx_ghxstss) June 27, 2021