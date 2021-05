La influencer local Naya Fácil fue detenida la madrugada de este domingo luego de participar en una “fiesta clandestina” que trasgredía las normas sanitarias del Plan Paso a Paso.

Los hechos, desde su origen hasta la detención en sí, fueron transmitidos mediante Instagram desde las cuentas oficiales de la involucrada.

A través de las “stories” de la misma red social, Naya publicó diversas postales de su periplo por la Quinta Región, incluso el momento en que Carabineros y funcionarios del Minsal llegaron hasta su domicilio para realizar dicha fiscalización sanitaria.

A horas del hecho, y ya en libertad, fue la propia Naya quien compartió algunas reflexiones con sus seguidores.

“Lo único que les digo es que se queden en sus casitas, yo la he jodido durante todo este tiempo… He estado hasta presa, me soltaron hace súper poco”, comentó, en una de sus últimas secuencias publicadas.

En redes sociales, su nombre se convirtió en uno de los conceptos más comentados entre los usuarios locales de Twitter, donde fue “trendig topic”.

De acuerdo a su relato, la detención se produjo en Reñaca, Viña del Mar, comuna donde actualmente rigen las normas sanitarias de la Fase 2 del Plan Paso a Paso, que a su vez no permite reuniones sociales de más 5 personas.