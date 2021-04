“My Octopus Teacher” obtuvo este domingo el Óscar al mejor documental, un apartado en el que también era candidata la chilena “El agente topo” de la cineasta Maite Alberdi.



“Nunca es demasiado tarde para tener una aventura… y qué aventura ha sido”, escribió en Twitter el equipo tras la cinta.

El tuit iba además acompañado con una foto de Sergio Chamy, el protagonista del metraje, mirando a los ganadores recibir su estatuilla.

It’s never too late to have an adventure… and what an adventure it has been! #TheMoleAgent #SeeSeniors pic.twitter.com/GaCnk9T8Hz

