Un problema de salud mantendrá alejado del noticiero de Mega al periodista Rodrigo Sepúlveda, quien se ausentó luego que una de sus muelas se partiera, por lo que fue sometido a una intervención y tendrá que realizar reposo.

El propio periodista deportivo dio a conocer la situación a través de su cuenta de Twitter, donde recibió el apoyo de sus seguidores.

“Se me quebró una muela. Estaré un par de días sin poder hablar. Ahora sí van a descansar de mi. Que tengan días maravillosos”, expuso.

En conversación con el portal Página 7, el comunicador sostuvo que tendrá tres días de reposo en su hogar, por lo que sólo se comunicará a través de mensajes de texto con sus seguidores y más cercanos.

Se me quebró una muela 🥲 . Estaré un par de días sin poder hablar. Ahora sí van a descansar de mi.

Que tengan días maravillosos 🙏. — Rodrigo Sepúlveda L. (@rodrigosepu) March 24, 2021

“Son el gran vaso comunicante que tengo con las personas. Directo, diario, cara a cara, honesto, real y respetuoso”, expresó.

Asimismo, en su cuenta de Instagram Sepúlveda aprovechó de dejar un mensaje para sus seguidores, dejando entrever que la operación tenía cierto grado de complejidad.

“Una muela maldita me liquidó, así que solo escribiendo nos podremos comunicar. Tres días van a descansar de mí. Menos mal no me van a escuchar. Un beso y un abrazo grande. Las quiero mucho y los quiero mucho. Deséenme suerte y que me vaya bien, que salga bien todo”, comentó.