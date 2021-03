Una de las estrellas de los Grammy 2021 fue Dua Lipa, quien finalmente triunfó en la categoría “Mejor álbum de pop vocal” con su alabado y bailable último disco de estudio, “Future Nostalgia”.

Antes, la británica de origen albanokosovar deslumbró a la audiencia con una interpretación en vivo de “Don’t start now”, en un show que se convirtió en viral en redes sociales.

Allí, en las mismas plataformas, los gestos y maniobras de la cantante fueron objeto de celebración y memes, los que abundaron en elogiosos mensajes dedicados a su presentación.

La intérprete, sin embargo, no pudo llevarse el gramófono a la “Mejor Actuación Pop en solitario”, rótulo en el que Harry Styles se impuso obteniendo el primer Grammy de su carrera.

Chistes sobre su capacidad aeróbica, sobre su atlética figura y su carismática presencia, fueron caldo de cultivo de variados mensajes en Twitter, donde el nombre de la artista se convirtió en tendencia mundial. Revisa aquí algunas reacciones:

Que felicidad que todos ganaron un grammy hoy, Lady Gaga, Ariana Grande, Dua Lipa, Harry Styles, Meghan, Kali Uchis, Beyoncé, Billie, Taylor Swift, realmente los grammys dijeron tu tienes un grammy, tu tienes un grammy, todos tienen un grammy 💖 and we love to see that #Grammys pic.twitter.com/wRl7ow1x8Q

— Anzey (@ididthat55) March 15, 2021