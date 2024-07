Marvel Studios publicó este viernes el tráiler final de Deadpool & Wolverine, en el cual evidenciaron nuevas sorpresas, las más importantes vinculadas con la historia del personaje de Hugh Jackman en las películas de Fox.

Lo más importante… el regreso de Dafne Keen como Laura Kinney/X-23, quien co-protagonizó Logan, la que estaba pensada para ser la última película del personaje. Así que a estas alturas ya cabe especular si ella será “la Wolverine” del Universo Cinematográfico de Marvel.

Todo ello, pese a que hace apenas un mes dijo que ello no pasaría: “Es triste… amo a Huck Jackman, Ryan Reynolds es uan leyenda, hubiera sido increíble ser parte de eso”, sostuvo en la alfombra roja de The Acolyte, asegurando que no habría sido convocada porque “no se van a meter con la cronología de Logan”.

También figura la bestia Alioth en el Vacío al final del tiempo, quien ya apareció en Loki, Lady Deadpool encabezando una marcha de una tropa enorme de “Deadpools”, y al parecer una referencia tan clara como confusa a Spider-Man.

Con tanta información, queda por preguntarse si van a guardarse alguna sorpresa para la película misma, pero eso ya es un problema más generalizado en la industria del cine.

La nueva película será estrenada la próxima semana, el 26 de julio de 2024, y se cree que será la historia que conectará directamente el universo Fox de los X-Men (conocido coloquialmente en el fandom como… los FoXMen) con el MCU.