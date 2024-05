Los 15 integrantes originales del histórico Super Junior se reúnen por primera vez en 15 años

El icónico grupo de K-pop Super Junior, formado en 2005 y uno de los más famosos y respetados hasta la fecha, ha reunido a sus 15 integrantes históricos -incluyendo a aquellos que abandonaron la boyband– por primera vez en 15 años.

Creado originalmente por la gigante surcoreana del entretenimiento SM Entertainment, y actualmente administrada por la agencia subsidiaria Label SJ, Super Junior fue uno de los líderes en la internacionalización de la ola coreana en la década del 2000, junto a otros artistas como TVXQ, BoA y Girls’ Generation.

Sin embargo, a lo largo de su historia ha sufrido varias modificaciones en cuanto a sus integrantes, que no han estado exentas de controversia.

Uno de los incidentes más recordados fue la renuncia de su único integrante chino en ese entonces (como Super Junior propiamente tal), Han Geng, quien demandó a SM a fines de 2009 para terminar su contrato acusando cláusulas abusivas. Desde entonces, comenzó una exitosa carrera como solista en China.

También está el caso de Henry y Zhou Mi, otros dos miembros de origen chino que nunca formaron parte de la agrupación oficial, pero sí de una subunidad, Super Junior M, que debutó en 2008 con foco en el mercado chino.

A lo largo de su historia, Super Junior ha contado con un total de 15 integrantes, incluyendo a Henry y Zhou Mi. Pero la última vez que todos estuvieron juntos fue en 2009, tras el lanzamiento de su icónica canción y disco Sorry, Sorry, una de las más aplaudidas en la historia del K-pop.

El pasado domingo 26 de mayo fue la reunión de los 15 integrantes de Super Junior, quienes se juntaron para festejar el matrimonio de uno de los miembros, Ryeowook.

El artista surcoreano contrajo matrimonio con su ahora esposa, la también cantante surcoreana Kim Sun Young. Más conocida por su nombre artístico Ari, formó parte del ex grupo de K-pop, Tahiti, creado en 2012 y disuelto en 2018.

Ambos han estado en una relación públicamente desde 2020 y anunciaron su compromiso desde marzo de este año.

Actualmente, solo 9 de los integrantes son considerados como miembros activos de Super Junior, incluyendo a Ryeowook: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon y Kyuhyun.

Aparte tenemos a Sung Min, quien aún parte de la agrupación, pero está inactivo desde hace varios años; y a los ex integrantes, que renunciaron a la boyband, Han Geng, Kibum y Kang In.

Todos ellos hicieron una aparición conjunta en el matrimonio de Ryeowook, donde posaron para fotografías junto a los novios.

Incluso, para alegría de los fans, varios de los integrantes realizaron una presentación en vivo de Sorry, Sorry, como parte de los festejos de la boda.

Finally! They officially released the HD full video of Super Junior's Sorry Sorry at Ryeowook's wedding 😂🫶

I will live in this moment forever ✨️💓 pic.twitter.com/pcJz5Ba0OV

— tia.♡ (@haewookfocus) May 29, 2024