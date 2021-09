Todos los artistas sueñan con ver su rostro decorando los anuncios de la icónica esquina de Times Square, en Nueva York, Estados Unidos, porque se trata de un logro que otorga prestigio y reconocimiento.

En esta área, el grupo de K-pop BTS ya ha alcanzado su máximo punto de éxito, pues no aparece sólo en uno, sino que en 4 pantallas gigantes de la icónica calle… al mismo tiempo.

Fans en la ciudad norteamericana publicaron videos donde muestran la hazaña, comentando que la coincidencia se da porque BTS está siendo promocionado en avisos enormes de cuatro marcas: Samsung, Spotify, Youtube y BT21.

BTS es rostro de la compañía de tecnología Samsung, mientras que Spotify y Youtube los están publicitando por su nuevo single junto a Coldplay, My Universe.

La nueva canción ya está disponible en audio y su video musical se estrenará el jueves.

Por su parte, y obviamente en ARMY ya lo saben, BT21 es el nombre de los personajes animados de BTS, de los cuales venden merchandise.

YOU ARE MY UNIVERSE AND I JUST WANT TO PUT YOU FIRST 💜 #MyUniverse @coldplay @BTS_twt #TimesSquare pic.twitter.com/ckXBYOwN1c

— joey (taylor’s version)🌹 (@theswift911) September 24, 2021