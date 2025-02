Brandon Sklenar se confiesa con BioBio sobre ser parte de 1923: "Me gustan los desafíos grandes"

El próximo 23 de febrero se estrenará en Chile la segunda temporada de 1923, la serie enmarcada en el universo de Yellowstone, que cuenta con Harrison Ford, Hellen Mirren, Timothy Dalton y Brandon Sklenar entre sus protagonistas.

De hecho, este último, quien interpreta a Spencer Dutton, conversó con BioBioChile y se refirió a cómo fue esta nueva temporada y la presión que se siente al ser parte de una saga tan exitosa, que continuará expandiéndose.

La serie 1923, es la continuación de 1883, una precuela de Yellowstone. Ahora, la familia Dutton ya está asentada en Montana, sin embargo, tras la muerte de James, el patriarca de los Dutton, su esposa le pide ayuda a su cuñado, Jacob (Harrison Ford), que cuide el rancho junto a su esposa Cara (Hellen Mirren).

Por otro lado, está Spencer, el hijo menor de James, quien tras pelear en la Primera Guerra Mundial, se convierte en cazador en África, recorriendo el mundo trabajando. Durante la primera temporada se enamora de Alex, una joven británica, de quien es separado durante el último capítulo.

A grandes rasgos, ahora deberá luchar por reencontrarse con su amada y volver donde su familia en Montana, ya que están en grave riesgo de perder mucho más que su hogar.

Brandon Sklenar por Spencer: “Está lleno de amor, de arrepentimiento y culpa”

En conversación con BioBioChile, Brandon Sklenar, la estrella de la serie, se refirió a lo más desafiante de interpretar a su personaje, un hombre fuerte, pero con demonios que por años no le permitieron volver a su hogar.

“Creo que la parte más desafiante en esta segunda temporada fue entenderlo, porque está tan lleno de emoción, de amor, de arrepentimiento y culpa, y con un deseo ardiente de redimirse, de salvar a su familia, de proteger a su esposa”, relató Sklenar.

“Hubo momentos en los que yo me ponía muy emocional, pero él no podía serlo, ¿sabes?, porque estoy tan conectado con él y con su vida, que lo siento profundamente”, agregó.

Junto con lo anterior, enfatizó en que finalmente lo más difícil fue saber cuándo y cuánto dejarlo salir, y hacerlo conscientemente de su evolución emocional durante esta temporada, lo que hace adelantar que tendrá que pasar por más de una aventura o desgracia.

La presión del universo Yellowstone

Taylor Sheridan, guionista, director y actor norteamericano, es la cabeza detrás del universo Yellowstone, el que ya cuenta con tres series, una de ellas la que lleva el mismo nombre y que terminó con su temporada 5.

Sobre la presión de ser parte de esta saga, indicó que “en la primera temporada sentí una gran presión, como era de esperarse. Simplemente, al entrar en algo tan icónico y en un personaje que, cuando lo leí, sentí que era un regalo. Había mucho que llevar sobre los hombros”.

Durante la segunda temporada la presión es distinta, ya que si bien reconoció que la presión sigue ahí, no le paraliza ni causa ansiedad. “Disfruto ese tipo de presión”, enfatizó.

“Trabajo muy bien bajo presión y me gustan los desafíos grandes. Me gusta cuando el sol se está poniendo y tengo que hacer una locura de acrobacia, con seis cámaras grabándome y solo una oportunidad para hacerlo bien. Me encanta ese tipo de cosas. Así que amo la presión, pero fue un tipo de presión diferente”, añadió Sklenar.

Nuevos actores a la saga

Se espera que nuevos personajes se unan a la segunda temporada de la serie, por lo que consultado sobre qué actriz o actor le gustaría que fuera parte, Brandon respondió.

“Tuvimos a Jennifer Carpenter en la segunda temporada, y estaba muy emocionado de trabajar con ella. Y ella absolutamente clavó su personaje y su actuación”, señaló. Según la base de datos especializada en cine y televisión, IMDB, Jennifer Carpenter se sumará como Mamie Fossett y estará en al menos un episodio.

“Creo que la gente realmente va a amar lo que hizo en la serie. Es una gran actriz y además una persona encantadora”, enfatizó sobre la actriz de El Exorcismo de Emily Rose y la serie Dexter.

El viaje de Spencer

Sobre la serie, claramente no es mucho lo que pudo adelantar, sin embargo, ante la presión, relató que “Puedo decir que lo impulsa un amor profundo y sincero por su familia y su esposa, y una convicción inquebrantable de redimirse y demostrar ese amor”.

“Creo que es alguien con quien definitivamente no deberías meterte. Alguien que está dispuesto a hacer literalmente lo que sea necesario para encontrar a las personas que ama, defenderlas y protegerlas. Y creo que los fans van a disfrutar muchísimo verlo hacer todo eso”, agregó Brandon Sklenar.

La segunda temporada de 1923 se estrenará este 23 de enero en Chile a través de la plataforma de Paramout Plus.