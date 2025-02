Este domingo 16 de febrero se celebraron los Bafta, la entrega de premios que organiza la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

En la ocasión, la gran perdedora de la jornada fue Emilia Pérez, el cuestionado film que contaba con once nominaciones, pero se quedó con dos galardones. Vale mencionar que la película obtuvo el Bafta a Mejor película de habla no inglesa. Mientras el segundo premio, lo ganó Zoe Saldaña, en la categoría Mejor actriz de reparto, por su interpretación de una abogada en “Emilia Pérez”.

La intérprete afirmó que interpretar el personaje “fue especial”. También la actriz señaló que el hecho de que la película fuese en español, su primera lengua, le permitió “conectar mi cultura con mi arte. Fue significativo para mí”.

A dos semanas de los Oscar, “Cónclave”, una producción británico-estadounidense que cuenta los entresijos de la elección papal al interior de El Vaticano, se alzó como la gran ganadora de la noche, con cuatro Bafta.

La cinta, dirigida por el alemán Edward Berger y que contaba con doce nominaciones, se impuso en la categoría de mejor película a “The brutalist”, “Un perfecto desconocido”, “Anora” y “Emilia Pérez”.

Por otra parte, “Cónclave” obtuvo los premios de mejor película británica, mejor guion adaptado y mejor montaje.

Durante la ceremonia, Berger, destacó el impacto cultural de su obra. “Vivimos en una crisis de la democracia. Las instituciones que nos solían unir hoy nos dividen. A veces resulta duro mantener la fe, pero para eso hacemos películas, y para eso hemos hecho este film. En todas las cosas hay grietas. Por ahí entra la luz”, recogió El País.

En otras noticias, en la categoría de Mejor Actor, Adrien Brody, obtuvo el galardón en el papel que interpreta en “El Brutalista”. De esta manera, repite el éxito que alcanzó hace más de 20 años por El Pianista.

Mejor dirección

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

Sean Baker, por Anora

Edward Berger, por Cónclave

Brady Corbet, por The Brutalist (GANADOR)

Coralie Fargeat, por La sustancia

Denis Villeneuve, por Dune: Parte Dos

Mejor actriz

Cynthia Erivo, por Wicked

Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste, por Mi única familia

Mikey Madison, por Anora (GANADORA)

Demi Moore, por La sustancia

Saoirse Ronan, por The Outrun

Mejor actor de reparto

Yura Borísov, por Anora

Kieran Culkin, por A Real Pain (GANADOR)

Clarence Maclin, por Sing Sing

Edward Norton, por A Complete Unknown

Guy Pearce, por The Brutalist

Jeremy Strong, por The Apprentice

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

Kneecap

La sustancia

A Real Pain (GANADOR)

Mejor diseño de producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte Dos

Nosferatu

Wicked (GANADOR)

Mejor música original

Daniel Blumberg, por The Brutalist (GANADOR)

Volker Bertelmann, por Cónclave

Camille and Clément Ducol, por Emilia Pérez

Robin Carolan, por Nosferatu

Kris Bowers, por Robot salvaje

Mejor sonido

Blitz

Dune: Parte Dos (GANADOR)

Gladiador 2

La sustancia

Wicked

Mejor fotografía

The Brutalist (GANADOR)

Cónclave

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Nosferatu

Mejores efectos visuales

Better Man

Dune: Parte Dos (GANADOR)

Gladiador 2

El reino del planeta de los simios

Wicked

Mejor diseño de vestuario

Blitz

A Complete Unknown

Cónclave

Nosferatu

Wicked (GANADOR)

Mejor maquillaje y peluquería

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

La sustancia (GANADOR)

Nosferatu

Wicked

Mejor película de animación

Flow

Del revés 2

Robot salvaje

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (GANADOR)

Mejor documental

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

SuperMan: The Christopher Reeve Story (GANADOR)

Will & Harper

Mejor película infantil y familiar

Flow

Kensuke’s Kingdom

Robot salvaje

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (GANADOR)