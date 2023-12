La actriz chilena Catalina Saavedra se encuentra nominada en los Independent Spirit Awards, en una categoría donde competirá con personalidades como Anne Hathaway, Ben Whishaw y Sterling K. Brown.

Saavedra está postulando al premio en la categoría de ‘Mejor Actriz de reparto’, por su trabajo en la película Rotting in the Sun.

La cinta fue dirigida por Sebastián Silva y es catalogada como una producción de humor negro, que relata la historia de una sirvienta mexicana, llamada Verónica, que se ve envuelta en un absurdo homicidio.

Tan buena fue la actuación de Saavedra, que meses atrás el propio Robert Pattinson pidió el Óscar para ella.

Esto se dio en medio de una conversación entre el actor inglés y el protagonista de la cinta, Jordan Firstman, publicada por Interview Magazine.

The performance we SHOULD be talking about this year is Catalina Saavedra in Rotting by the Sun who just channels every single anxiety throughout this nervous breakdown of a film. Everything that can go wrong goes wrong and she's there at the center of everything, eating it up pic.twitter.com/1t60oBjLqv

— Chloe 🦋 (ORKGOTIK NATION) (@ChloeNumberIII) December 4, 2023