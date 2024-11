Este jueves es el estreno en Chile de la cinta Gladiador 2, una correcta continuación del clásico Gladiador, protagonizado por Russell Crowe. Las expectativas eran altas, por la presencia de Pedro Pascal en el elenco.

A eso se sumaba que, hace un mes, Paramount Pictures había determinado llevarlo en su lista de candidatos para los futuros nominados de los Óscar, en la categoría de ‘Mejor Actor de Reparto’.

Dentro de la producción el actor de origen chileno interpreta a Mascos Acacius, un brillante general romano que dirige con inteligencia un desembarco en la provincia de Numidia, norte de África.

Acacius es aclamado por el pueblo y una de las figuras más populares de Roma, por encima de los desquiciados emperadores Geta (Joseph Quinn) y Caracalla (Fred Hechinger).

No obstante, el militar esconde un espíritu de rebeldía y, en cierta forma, congoja por un Imperio que está venido a menos y necesita una revolución.

Quizás es esa mezcla de emociones lo que vuelve importante el trabajo de Pascal, desde lo emotivo: ver que un guerrero de renombre puede tener ideales más allá del poder como tal.

Otro aspecto que destaca es el gran feeling que logra con Paul Mescal (Lucius Maximus), protagonista de la cinta, en el set. Es tan así que ambos logran que su escena de lucha, en pleno coliseo romaneo, resulte sobrecogedora.

De acuerdo a Hollywood Reporter, en las semanas previas el estreno Mescal había confesado sentir admiración por el trabajo del chileno en The Last of Us, tan así que sintió temor de dirigirle la palabra por primera vez.

“Tenía demasiado miedo para acercarme a él. Al final fue él quien me habló por primera vez, parecía tan genuino; estaba realmente emocionado por pasar tiempo con él”, indicó.

Por su lado, Pedro aseveró en otra charla que también tuvo temor por Mescal, aunque por otro aspecto: debía estar a tono para luchar contra él.

“Lo veía en una forma notable, tuve que prepararme demasiado físicamente para aquel enfrentamiento, pensando además que es alguien más joven, y más rápido que yo”, reconoció.

Pedro Pascal y un posible Óscar

El actor cuenta con un importante aval para lograr la nominación (Paramount), aunque desde ya se sabe que la carrera será más que dura.

Lo anterior está basado en que incluso la propia cinta le deja dos posibles contrincantes, uno de ellos ya alabado por la prensa en Estados Unidos.

El primero es Denzel Washington, quien interpreta con ferocidad al malvado macrinus, un esclavista romano que busca ascender en la jerarquía política a través de los negocios y la traición a las altas esferas de poder.

Otro que acaparó críticas positivas fue el joven Joseph Quinn, quien lleva a un punto alto la interpretación de Geta, el desquiciado y narcisista emperador del puño cerrado.

De hecho Robbie Collin, crítico de The Telegraph, ya apuesta por Washington, de 69 años, como el mejor de todo el elenco.

“Aunque Paul Mescal impresiona en la cautivadora secuela de Ridley Scott, un estelar Denzel Washington eclipsa al resto del elenco”, sostiene.

Por otro lado Caryn James, cronista de la BBC, es bastante severa con Pascal, asegurando que su rol fue “menor”.

“Los fanáticos de Pascal pueden sentirse decepcionados por su papel relativamente menor y su interpretación discreta. No causa mucho impacto, a pesar de que resulta que Acacius está casado con Lucilla y comparte su deseo de derrocar a los emperadores dementes y sedientos de sangre”, detalla en su no optimista análisis.

Quien sí se mostró complacida por la interpretación del chileno fue Maureen Lee Lenker, de Entertainment Weekly,

“Pascal ofrece una interpretación hermosa y noble, con un estilo de “zaddy” (personas atractiva), siendo su actuación la más contenida de la película. Esto le da a su personaje una solidez que contrasta con la imprevisibilidad de los demás”, expresó.

Hay que señalar que las nominaciones a los Óscar se conocerán el próximo 17 de enero.