Ryan Reynolds dedicó Deadpool & Wolverine a Henry Delaney, hijo del actor Rob Delaney, y hoy en una publicación en su Instragram explicó por qué.

Tanto en Deadpool 2 como en la recién estrenada entrega, Rob interpreta a Peter, uno de los mejores amigos del protagonista presentado originalmente como el único miembro “normal” de la X-Force.

Sin embargo, durante la postproducción de la segunda parte su hijo falleció a causa de un tumor cerebral.

“Hay más en Rob Delaney de lo que algunos creen. Es una de las personas más subversivamente divertidas que conozco. Es un escritor bello, ácido y vulnerable”, le halagó en su post Reynolds, antes de explicar que “si te quedas en los créditos de Deadpool & Wolverine, puede que veas un crédito que dice: «Para Henry Delaney»”.

Henry, detalla, “era el hijo de Rob. Y Rob perdió a su pequeño por un tumor cerebral en 2018. Justo cuando terminamos Deadpool 2”.

“Siempre me he pateado el culo por no haber colocado un homenaje a Henry sobre los créditos finales de DP2”, se lamenta, matizando sin embargo que “si hay un lado positivo, aún más gente está viendo el nombre de Henry en los créditos de Deadpool & Wolverine. Y por fin, padre e hijo comparten la misma pantalla”.

Así, Reynolds aprovecha de recordar que estas experiencias sufridas por Delaney están retratadas en sus memorias estrenadas en 2022.

“Rob tiene una vívida perspectiva de un dolor inimaginable. Y da una mirada sin filtros, llena de rabia, amorosa, triste e hilarante (sí, HILARANTE) al dolor a través de su libro, ‘Un corazón que funciona’. Es un escrito increíble que explora los colores caleidoscópicos de la emoción que reveló la muerte de Henry”, añadió.

Así, concluye que “tengo suerte de conocer a Rob. Y tengo suerte de tener amigos dispuestos a arriesgarse para que otros se sientan menos solos”.