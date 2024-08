Robert Downey Jr, es decir, Iron Man, rechazó participar con un cameo en Deadpool & Wolverine, película que sí incluyó a su compañero de elenco vengador, el Capitán Chris Evans -aunque en otro papel- .

Así fue revelado por IndieWire, tras una entrevista con los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick, quienes aseguraron que para entonces aún no tenían idea que el actor que dio vida y fama a Tony Stark estaba en conversaciones para regresar interpretando a Doctor Doom.

“Queríamos que hiciera un cameo, habíamos escrito esa escena (para empezar) con Happy y Downey Jr”, explicó Wernick al medio, sobre la secuencia en la cual incluso hacen una broma con que Downey Jr. ‘ya no hace cameos’.

A ello Reese agregó que “Ryan Reynolds escribió la escena con los dos, con la esperanza de que pudiéramos conseguir a Downey, pero también quería a Favreau, porque son un gran combo”.

“Entre bastidores, no sabíamos nada del Doctor Doom”, acotó Wernick, sobre el anuncio que finalmente hizo Marvel Studios en la Comic Con de San Diego. “Y era imposible que hiciera las dos cosas. Y entonces dijimos: ‘Oh, Downey no le dice ‘no’ a Ryan Reynolds, ¿verdad? Nadie le dice que no a Ryan Reynolds’. Y Ryan le dio duro. Escribimos escenas, y Downey las leyó, pero lo que no sabíamos entre bastidores era este asunto del Doctor Doom”.

Nuevamente Reese, expresó que “nos hubiera encantado tener a Downey pero, al mismo tiempo, Marvel tenía este as bajo la manga, que estaba a punto de volver en este otro personaje Así que, ¿que fuera Tony Stark, sabiendo que el Doctor Doom venía justo detrás? Simplemente no tenía sentido”.

Finalmente, Downey Jr. fue el único actor que se negó a participar de la película, según indicaron los guionistas.